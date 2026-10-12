ОД на МВР - Шумен издирва по молба на близките ѝ Мариета Миткова Вълчева на 34 години от Шумен. По данни на майка ѝ е в неизвестност от 1 септември.

Мариета Миткова Вълчева е висока около 165 см., с нормално телосложение, продълговато лице, кестенява коса, пъстри очи, с множество татуировки по ръцете и краката. Според информация от близките ѝ е вероятно да е пребивавала по Южното Черноморие.

От полицията призовават всички, които имат данни за местонахождението ѝ да подадат сигнал на телефон 112 или на 054 800-588.

ШУМ.БГ