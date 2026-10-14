Бившият гангстерски бос Дуейн "Кефи Ди" Дейвис бе осъден на 40 години "лишаване от свобода" за организирането на убийството на рап иконата Тупак Шакур, който бе застрелян в Лас Вегас преди повече от 30 години, предаде Ройтерс.

През август 63-годишният Дейвис бе признат за виновен за убийство от първа степен с използване на смъртоносно оръжие.

Присъдата слага край на разследването на един от най-известните неразкрити случаи в Америка в продължение на три десетилетия.

Дуейн Дейвис бе единственият подсъдим за смъртта на легендарния рапър, който загина на 25-годишна възраст в пика на своята популярност.

В нощта на 7 септември 1996 г. Тупак Шакур пътува в черно БМВ, шофирано от музикалния магнат Марион "Шуг" Найт, когато бял кадилак спира до тях на червен светофар и отекват изстрели. Шакур е улучен няколко пъти и умира шест дни по-късно, а Найт оцелява.

Убийството остава неразкрито в продължение на години, докато Дейвис, бивш лидер на бандата "Саут сайд комптън крипс", не дава поредица от интервюта и не разкрива ролята си в стрелбата в своите откровени мемоари от 2019 г. В тях той обяснява как Шакур и хората от обкръжението му са пребили племенника му часове преди стрелбата в Лас Вегас и признава, че е осигурил оръжието, използвано при престъплението.

Ключовото доказателство по делото бяха собствените думи на Дейвис, които той многократно и публично изрече, че е бил в белия "Кадилак", откъдето са били произведени смъртоносните изстрели.

И до днес обаче фактическият извършител на разстрела остава неизвестен.

Самият Дейвид заяви в съдебната зала, че ще обжалва.

Dir.bg