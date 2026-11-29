Двама българи са арестувани за наркотрафик в Гърция, съобщи БНР.

Две български коли са спрени за проверка на граничния пункт Кастаниес между Гърция и Турция. Гръцките гранични власти намериха в тях общо 62 килограма канабис. Наркотикът е скрит в опаковки по един килограм на мястото на резервната гума в багажника.

Българите са арестувани и предадени на прокурора. Колите са конфискувани.

Властите предполагат, че задържаните са част от нелегален канал за трафик на наркотици към Турция.

Гранична полиция не съобщава дали са имали сигнал за очакват трафик на наркотици или са действали на случаен принцип.

Действащият закон в Гърция предвижда строги присъди от 8 години затвор до доживотна присъда в зависимост от количеството.

Граничните власти съобщават, че трафикът на наркотици към Турция е както по море, така и през сухопътната граница. Проверките на граничните пунктове са постоянни.

Дир.бг