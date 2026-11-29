Представете си предмет, който се побира в шепата ви. Направен е от метал, кух е и е изработен с почти ювелирна прецизност. Във всяка от стените му зее кръгъл отвор, а върховете му завършват с малки топчета, сякаш някой е искал да го докосваме само с върха на пръстите. Държите го и не знаете какво е. Не знаят и археолозите, които от близо триста години спорят за предназначението на римските додекаедъри.

Формата им е тъкмо такава, каквато подсказва името. Те имат дванайсет петоъгълни стени и двайсет върха, всеки увенчан с малка сфера, а във всяка стена има отвор с различен диаметър. Стените им са изключително тънки и върху нито един екземпляр не е открит надпис. Размерите им варират между 4 и 11 сантиметра, а теглото им е от 30 до 580 грама. Някои са семпли, други са богато орнаментирани. Повечето са от бронз или друга медна сплав, но има и екземпляри от мед или олово.

Историята им в модерното време започва през 1739 година, когато първият додекаедър е изкопан в Англия заедно с монети. Оттогава са открити поне 130 подобни предмета в Австрия, Белгия, Франция, Германия, Унгария, Люксембург, Нидерландия, Швейцария и Обединеното кралство, но не и в сърцето на империята, Италия. Точно тази география е най-важната следа. Предметите са намирани предимно на север от Алпите, често в райони, където римляните са влизали в контакт с келтите, затова днес все по-често ги наричат галоримски. Датират се от II до IV век сл. Хр.

Загадката се задълбочава и от факта, че по предметите няма надписи, а в римските текстове не е открито нито едно тяхно описание. Контекстът на находките е също толкова пъстър. Додекаедри са открити в гробове на мъже и жени, в съкровища с монети и дори в сметища, а освен това във военни лагери, бани, театри и храмове. Фактът, че понякога са били заравяни заедно с монети, подсказва, че собствениците им са ги ценели. Любопитно е и още нещо: рядко носят следи от употреба.

Теориите са почти толкова, колкото са и находките. Според класическия археолог Михаел Гугенбергер те са над петдесет, като повечето вече могат да бъдат отхвърлени или смятани за малко вероятни.

Предлагани са уреди за геодезически измервания или астрономически наблюдения, играчки, оръжия, символи на статус, изпитни изделия на занаятчийски гилдии, съединители за палатки, гадателски предмети. Всяка хипотеза среща контрааргумент. Идеята за зарове например се разколебава, защото опитите с реплики показват, че те трудно се търкалят. Хипотезата за измервателен уред се сблъсква с факта, че додекаедрите нямат стандартен размер. По някои екземпляри са открити следи от восък, което дава основание да се мисли за свещници.

Най-популярна в интернет е теорията за плетенето.

Ентусиасти отпечатват реплики на 3D принтер и показват във видеа как с помощта на отворите и топчетата могат да се изплитат пръсти на ръкавици. Привържениците ѝ напомнят, че така би се обяснило защо предметите се срещат в студения север, а не в топлото Средиземноморие. Видеата обаче доказват само, че додекаедърът може да служи за това, а не че е бил създаден с тази цел.

Една от най-поетичните хипотези идва от любителя историк Реймънд Грийвс. Според него додекаедърът е бил нощен часовник със свещи. В отворите с различни диаметри са се поставяли восъчни свещи с различна дебелина, съобразени със сезона и географската ширина, за да се отмерват четирите нощни стражи в римския военен лагер. Логиката му е проста: в суровите северни зими водните часовници биха замръзнали, а пламъкът не. Самият Грийвс обаче няма категорично доказателство.

Академичната наука клони в друга посока, към символното. Гугенбергер свързва додекаедъра с Платон и Питагор, за които той е всеобхватен символ на Вселената. В диалога "Тимей" Платон отрежда именно тази фигура на самия космос. Изводът на Гугенбергер е, че предметът най-вероятно е имал функция, сравнима с амулет, а един екземпляр от Гелеп в Германия може да е бил поставян на жезъл като символичен скиптър, свързан може би с друидските традиции.

Най-новата глава в тази история е написана в английското село Нортън Дизни край Линкълн. През юни 2023 година доброволци от местната археологическа група правят разкопки и в предпоследния ден, в четвърти изкоп, откриват додекаедър в нещо, което прилича на голяма яма. Предметът е цял и неповреден, широк около осем сантиметра и тежи около 250 грама.

Анализът показва сплав от 75% мед, 7% калай и 18% олово. Той е един от най-големите, известни във Великобритания, 33-тият открит в Англия и първият в Мидландс. Наблизо се намира римска вила, проучена още през 1935 г., а през 1989 г. край нея е намерена романо-британска статуетка на божество конник, която днес е в Британския музей. Секретарят на групата Ричард Паркър определя находката като "откритие веднъж в живота". Колегите му са убедени, че в изработката ѝ са вложени огромно време, енергия и умение и затова тя не е служила за делнични цели. Според тях предназначението ѝ е по-скоро ритуално.

Ритуалната следа води и до Белгия. В началото на 2023 година иманярят Патрик Схюерманс открива фрагмент от додекаедър на поле в Кортесем, провинция Лимбург, и го дарява на Галоримския музей в Тонгерен. Това е едва вторият известен додекаедър от района.

Изследователите допускат, че предметите може да са служели за гадаене или магия от гали и келти, практики, забранени при християнството в късната империя, тъй като този додекаедър е бил умишлено счупен. Ако е така, някой преди шестнайсет века съзнателно е унищожил нещо, което е смятал за опасно.

Към гадателската теория води и една находка от Женева. През 1982 г. при разкопките около катедралата "Сен Пиер" е открит сребърен додекаедър с оловна сърцевина, върху чиито стени са гравирани латинските имена на дванайсетте зодиакални знака. Женевският предмет обаче е съвсем различен: плътен, без отвори и без топчета по върховете. Затова той може да е далечен родственик на загадъчните кухи додекаедри, но не и ключ към тях.

И така, след почти три века, над сто находки и десетки теории, бронзовите додекаедри продължават да пазят мълчание. "Въпреки цялото изследване, вложено в нашия додекаедър и в другите като него, не сме се приближили до отговора какво точно е той и за какво може да е бил използван", признава Ричард Паркър. Може би в това е последната им шега: древните са ни оставили предмет с дванадесет лица, а на нас се пада да гадаем, и то без нито едно от тях да ни подскаже отговора.

Дир.бг