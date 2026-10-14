1480 къса цигари без акцизен бандерол са намерени и иззети вчера от жилище в Шумен, съобщиха от пресцентъра на полицията.

В обедните часове служители на сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ към областната дирекция в Шумен отишли на проверка по сигнал за държане и разпространение на акцизни стоки.

В жилище в града, обитавано от 58-годишен мъж - постоянно пребиваващ чужденец, намерили 1480 цигари без бандерол.

За извършено престъпление по чл. 234 от НК е образувано досъдебно производство, уточниха от полицията.

ШУМ.БГ