1480 къса цигари без акцизен бандерол са намерени и иззети вчера от жилище в Шумен, съобщиха от пресцентъра на полицията.
В обедните часове служители на сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ към областната дирекция в Шумен отишли на проверка по сигнал за държане и разпространение на акцизни стоки.
В жилище в града, обитавано от 58-годишен мъж - постоянно пребиваващ чужденец, намерили 1480 цигари без бандерол.
За извършено престъпление по чл. 234 от НК е образувано досъдебно производство, уточниха от полицията.
ШУМ.БГ
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