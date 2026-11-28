В нощта на 28 ноември украинската армия атакува с дронове нефтопреработвателния завод в Новошахтинск в Ростовска област на Русия, като на територията на предприятието е избухнал пожар. Снимки и видеозаписи от последствията от атаката с дронове бяха публикувани от Astra и украински Telegram канали. Това е вече втората атака срещу предприятието през последните няколко дни.

Губернаторът на Ростовска област Юрий Слюсар обяви, че в Новошахтинск и седем района на областта са свалени над 50 дрона, но не съобщи нищо за последствията от ударите.

В Самарска област за втори път през месеца е атакувана производствено-диспечерската станция (ПДС) "Самара" край селището Просвет, пишат Astra и украинският канал Exilenova+. ПДС "Самара" е част от системата "Транснефт". Към нея се присъединяват четири нефтопровода от Западен Сибир, Татарстан, област Оренбург и Казахстан.

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Над Калужка област, съобщи областният управител Владислав Шапша, от вечерта на 27 ноември са свалени 120 дрона. В резултат на падането на "отломки" е повредена вила в предградията на Калуга, разказа той, като добави, че няма пострадали хора.

По думите на кмета на Москва Сергей Собянин, при атака срещу града за осем часа са били свалени 123 украински дрона. Общо, заяви той, към Москва са летели 462 дрона. Заради атаките в московските летища "Внуково" и "Домодедово" бяха въведени ограничения.

В селището Климово, област Брянск, както съобщи губернаторът Егор Ковалчук, дрон е атакувал служебен автобус на компанията "Мираторг", като са пострадали девет души.

Министерството на отбраната на Руската федерация съобщи сутринта на 28 ноември, че през нощта са били свалени над 1200 дрона.

Дир.бг