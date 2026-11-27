Какво се случва, когато най-прекрасното време от годината всъщност не ни носи радост? Понякога с наближаването на коледните и новогодишните празници последното нещо, което ни се иска, е да празнуваме. Независимо дали наричате това състояние празнична меланхолия или празнична депресия, не е нужно да се справяте с него сами. Психологът Дон Потър обяснява какво може да стои зад тези чувства и как да преминем по-леко през този период.

Какво представлява празничната депресия?

Това е състояние на потиснатост, което може да бъде предизвикано от настъпването на празничния сезон. Семейните събирания, социалните ангажименти и очакването всички да бъдат щастливи понякога засилват усещането за самота и тревожност.

"Може да имате чувството, че стоите отстрани и наблюдавате как всички останали се забавляват, докато вие не можете да изпитате същата радост", казва д-р Потър.

За разлика от сезонното афективно разстройство, празничната меланхолия може да се появява на кратки периоди или да продължи през седмиците преди празниците.

Сред възможните признаци са продължителна тъга, загуба на интерес към любими занимания, проблеми със съня и концентрацията, както и повишена тревожност. При по-тежки състояния може да се появят и мисли за самонараняване или самоубийство. В такива случаи е важно да се потърси професионална помощ, а при непосредствена опасност да се позвъни на 112.

Какво причинява празничната депресия?

Причините могат да бъдат различни и често са свързани с личните обстоятелства:

Самота и загуба на близък: Празниците поставят акцент върху семейството и споделените моменти, което може да засили чувството за изолация при хората, които са далеч от близките си или преживяват скръб. Напрежение в семейството: Конфликтите и трудните отношения с роднини могат да превърнат празничните събирания в източник на стрес.

Финансови затруднения: Натискът да купуваме подаръци и да организираме пищни празненства може да засили тревогата, когато средствата не достигат.

Прекалено много ангажименти: Подготовката, пазаруването и съчетаването на различни семейни и работни задължения често водят до изтощение.

Социална тревожност: За хората, които се чувстват некомфортно сред много хора, поредицата от празнични събития може да бъде особено натоварваща.

Сезонни фактори: По-късите дни и липсата на достатъчно дневна светлина също могат да повлияят на настроението.

"Лесно е да си помислите, че всички останали прекарват празниците щастливо и без никакви грижи. А това може да направи собствените ви преживявания още по-трудни", отбелязва д-р Потър.

Как да се справим с празничната меланхолия?

Макар да не можем да контролираме всички обстоятелства, има няколко начина да облекчим напрежението.

Приемете чувствата си. Не се обвинявайте, че не изпитвате очакваната празнична радост. Тези емоции са по-разпространени, отколкото предполагаме, и не означават, че с вас има нещо нередно.

Поставете граници. Не е необходимо да присъствате на всяко семейно събиране или да харчите повече, отколкото можете да си позволите. Имате право да откажете покана или да си тръгнете по-рано, ако се чувствате некомфортно.

Поддържайте връзка с близките си. Ако се чувствате самотни, потърсете приятел или човек, на когото имате доверие. Дори кратък телефонен разговор или видеообаждане може да ви помогне да се почувствате по-добре.

Не се страхувайте да говорите за загубата. Ако празниците ви напомнят за починал близък, можете да почетете паметта му с любимо ястие, споделени спомени или малък личен ритуал.

Ограничете социалните мрежи. Снимките на привидно перфектни празници могат да създадат нереалистични очаквания. Не забравяйте, че онлайн хората обикновено показват само най-хубавите моменти.

Грижете се за себе си. Опитайте се да спите достатъчно, да излизате на дневна светлина и да намирате време за занимания, които ви доставят удоволствие. Физическата активност също може да има положителен ефект върху настроението.

Психологът препоръчва и да се потърси професионална подкрепа, ако потиснатостта продължава или започва да пречи на ежедневието. Разговорът със специалист може да помогне да разберете по-добре чувствата си и да намерите подходящ начин да се справите с тях.

Дир.бг