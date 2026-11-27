Кметът на община Шумен Христо Христов и заместниците му отчетоха свършеното за 3 години от началото на управленския им мандат. Да чуят какво е свършено в залата на Младежкия дом дойдоха както поканени официално ръководители на държавни институции, кметове на села, така и много граждани.
В рамките на 20 минути кметът Христов говори за постиженията на екипа си. Обърна внимание на всяка от секторните политики – инфраструктура, образование, здравеопазване, социални дейности, туризъм.
След него думата за 5-минутни експозета взеха заместниците му, както и секретаря на Община Шумен.
Представени бяха и приоритетите за развитието на общината.
ШУМ.БГ
Коментари
Анонимен
В залата освен общински служители и пенсионерки от старческия дом ли е замъкнал за отчета си . Други мераклии да му слушат лъжите няма.
Анонимен
Така се прави, проф. Христов! Ще дойда и когато отчитате като успешен и втория Ви мандат!
Анонимен
те пък чак и отчет правили :Д
Анонимен
Наредените общинари здраво плюскат заедно с кмета общинската баница. Плюскайте другари, че догодина като спечели Радев ще минете на диета.
Fanetti Mazakura
Кметът отчита 3 години обещания и оправдания. Цял мандат изгубено време за Шумен. От ВКР-та -- толкоз, догодина нов кмет, белким тръгне този град нагоре.
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дрън дрън яре, зам. кмета с 6000евро заплата и часовник за 60 000евро, разказва на бабите с по 400евро пенсия за строителните постижения :D! ДА ЖИВЕЕ БЪЛГАРИЯ!