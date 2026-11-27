Кметът на община Шумен Христо Христов и заместниците му отчетоха свършеното за 3 години от началото на управленския им мандат. Да чуят какво е свършено в залата на Младежкия дом дойдоха както поканени официално ръководители на държавни институции, кметове на села, така и много граждани.

В рамките на 20 минути кметът Христов говори за постиженията на екипа си. Обърна внимание на всяка от секторните политики – инфраструктура, образование, здравеопазване, социални дейности, туризъм.

След него думата за 5-минутни експозета взеха заместниците му, както и секретаря на Община Шумен.

Представени бяха и приоритетите за развитието на общината.

ШУМ.БГ