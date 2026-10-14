Фотодокументалната изложба „Стилиян Чилингиров и Шумен“ ще бъде експонирана от днес - 14 октомври, в каталожната зала на Регионалната библиотека „Стилиян Чилингиров“.

Експозицията е посветена на 145-годишнината от рождението на писателя и ще остане подредена до 30 октомври, съобщиха от библиотеката.

Изложбата включва 15 тематични пана, които представят приноса на фамилия Чилингирови към българската книжовност и връзките на писателя с шуменския литературен и културен кръг. Сред неговите приятели и съмишленици са Павел Байнов, Христо Герчев, Захари Караогланов, Георги Джумалиев и Иван Моллов.

Акцент в експозицията е и обществената дейност на Стилиян Чилингиров. По негова инициатива са създадени Съюзът на шуменци в София и Благотворителното културно-просветно дружество „Панайот Волов“. Представени са също усилията му в подкрепа на шуменското читалище „Добри Войников“ и за създаването на Шуменската библиотека през 1922 г.

Посетителите ще могат да се запознаят и с художественото творчество на писателя, в което е отразен културният и общественият живот на Шумен през втората половина на XIX век.

ШУМ.БГ