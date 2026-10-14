Най-старият корабокрушенски обект в света е открит край бреговете на Турция, съобщават археолози, цитирани от BBC.

Според датировката той е на възраст между 4400 и 4700 години, което го отнася към ранната бронзова епоха - приблизително по времето, когато е била построена и Голямата пирамида в Египет.

Археолозите, открили останките, смятат, че корабът е бил дълъг около 10 метра и е представлявал търговски плавателен съд, превозващ товари през Средиземно море.

Дървената конструкция на кораба не се е запазила, но керамичните съдове за съхранение на товари, които е превозвал, лежат на морското дъно. Забележителното е, че в някои от тях все още има следи от съдържанието им.

Археолозите, открили останките, смятат, че корабът е бил дълъг около 10 метра и е представлявал търговски плавателен съд, превозващ товари през Средиземно море.

Останките се намират близо до брега на остров Кекова, край Анталия, Турция. Снимка: You Tube

"Корабокрушението е капсула на времето на морското дъно", казва проф. Хакан Йониз от турския университет "Акдениз", който ръководи експедицията на Асоциацията за средиземноморска археология.

Останките се намират близо до брега на остров Кекова, край Анталия, Турция. Артефактите са разпръснати по подводен склон, само на 30 метра под морската повърхност.

Открити са три големи каменни котви, както и над 30 керамични съда за съхранение и превоз на товари (амфори).

Тъй като от дървената конструкция на кораба не е останало нищо, не е било възможно да се използват методи като радиовъглеродното датиране, при което се измерва съдържанието на определена форма на въглерода в органични материали, за да се установи възрастта им.

Вместо това археолозите анализирали формата на амфорите. Тъй като стиловете на керамиката се променят с времето, различните форми и особености могат да бъдат свързани с определени исторически периоди.

Керамичните съдове от Кекова имат отличителни характеристики - две дръжки, издаден ръб в средната част и плоско дъно. Йониз обяснява, че този дизайн съответства на други амфори, открити в Египет и Близкия изток, за които е установено, че са на възраст между 4400 и 4700 години.

"Като сравняваме техниките за украса... можем категорично да заявим, че нашите корабни останки датират от ранната бронзова епоха. Това е 100% сигурно."

Водолазите от експедицията извадили съдовете на повърхността, където сега те се подлагат на внимателна консервация след хилядолетия под водата.

Д-р Карин Соуада, археоложка от университета "Маккуори" в Австралия, изследвала амфорите след изваждането им. Някои от тях били непокътнати, а тя с изненада установила, че в тях все още има гъст, лъскав "остатък".

"Погледнах вътре и едва не припаднах. Не можех да повярвам колко много остатъци се виждаха. Не ставаше дума просто за отделни петънца... Значителна част от този материал все още беше там", разказва тя.

Екипът сега се опитва да установи какво точно е било превозвано в амфорите.

"Може да е зехтин, може да е вино, а може и да е смола от дървета", казва Соуада.

"Възможно е остатъците всъщност да са резултат от повторното използване на съдовете. Искам да кажа, че тези амфори са огромни - не са неща, които просто изпращаш някъде и никога повече не виждаш. Хората вероятно са изпразвали съдовете при пристигането си и след това са ги използвали още много, много години."

Корабокрушението и товарът му хвърлят светлина и върху търговията в древния свят. Археолозите смятат, че корабът е започнал плаването си от някъде по източното крайбрежие на Средиземно море.

Според тях той е превозвал стоки към древния град Троя, намиращ се в днешна Северозападна Турция, или към минойците на остров Крит. Плаването по море е било изпълнено с опасности, особено в района на остров Кекова, където силните течения и ветрове са погубили множество кораби.

В района има стотици корабокрушения, а Асоциацията за средиземноморска археология е специализирана в откриването и изследването им. Йониз разказва, че когато се гмурка до останките на кораба, първите му мисли са за хората, чиито съдби са били свързани с плавателния съд.

"Ние сме първите хора, докоснали тези предмети след 5000 години. Винаги мислим за моряците... за майсторите, изработили амфорите, за хората, които са ги носили на раменете си до кораба, и за жените, които са чакали съпрузите си, но за съжаление те така и не са се завърнали."

Останките са собственост на турското Министерство на културата. Министърът Мехмет Нури Ерсой заяви, че извадените артефакти ще бъдат изложени в новия Музей на подводната археология на Средиземноморието в Анталия, който трябва да отвори врати през следващите месеци.

Откритието край Кекова вече заема първото място в класацията на най-старите корабни останки в света. Досега рекордът принадлежеше на останки от кораб край остров Докос в Южна Гърция, датирани отпреди около 4200 години.

Най-старото корабокрушение, при което част от дървената конструкция все още е запазена, е открито в Черно море край бреговете на България. То датира отпреди около 2400 години.

Дир.бг