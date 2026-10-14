Отборът на IX ОУ „Панайот Волов“ – Шумен, спечели първото място в националния турнир на младежките противопожарни отряди „Млад огнеборец“ за преходната купа „Юлиян Манзаров“, съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР.

Надпреварата се проведе днес, 14 октомври на тренировъчния стадион в Ловеч.

Шуменските ученици триумфираха с общ резултат от 1049,23 точки в комплексното класиране. На второ място се нареди отборът на ПМГ „Проф. Емануил Иванов“ – Кюстендил, с 1042,29 точки, а третото място зае СУ „Н. Й. Вапцаров“ – Айтос с 1024,26 точки.

В надпреварата се включиха 11 отбора от цялата страна, чиито участници на възраст от 10 до 16 години премериха сили в две дисциплини – „Бойно разгръщане на състезателна пътека“ и „400 метра щафетно бягане с препятствия“.

„Доволен съм от отбора“, заяви треньорът на шуменските ученици Слави Димов. Той допълни, че въпреки лошите метеорологични условия и тежкия терен състезателите са се справили много добре и са показали добра подготовка, бързина и отлична работа в екип.

Организатори на турнира са Българската федерация за пожароприложен спорт, Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР, Община Ловеч, Националният дворец на децата, Регионалното управление на образованието – Ловеч, и фондация „Ангели от Лим“.

ШУМ.БГ