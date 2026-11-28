Новозеландската звезда в ските Алис Робинсън спечели гигантския слалом от Световната купа по ски-алпийски дисциплини в американския зимен център Килингтън.

Робинсън даде второ време в първия манш, а след това със изключително премерено каране на ръба на риска успя да надгради представянето си и да спечели гигантския слалом.

По този начин тя разочарова домакините и остави американската звезда Микаела Шифрин на 11 стотни зад себе си, докато трета завърши друга американка - Паула Молцан.

За Алис Робинсън това е първи подиум през сезона, но и осма победа в състезание от Световната купа.

След четири състезания от началото на сезона лидер в генералното класиране е представляващата Албания Лаура Колтури с 286 точки, а след нея е Ема Айхер от Германия с 204.

Лошото време в зимния център Копър Маунтин отложи супергигантския слалом при мъжете.

Дир.бг