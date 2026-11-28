Мъжете и жените имат сходни способности за изпълнение на няколко задачи едновременно (мултитаскинг), но вероятността мъжете да игнорират разговор, докато се занимават с други дейности, е над два пъти по-голяма, установява проучване, цитирано от „Сайънс дейли“. Изследователите смятат, че тази неочаквана разлика може да помогне за обяснението защо жените масово се възприемат като по-добри в едновременното изпълнение на задачи.

С подкрепата на фондацията Bial Андре и Диана Шамайтат, съответно от университета „Брунел“ в Лондон и „Сити Сейнт Джордж“ към Лондонския университет във Великобритания, си поставят за цел да установят дали съществуват съществени разлики в способностите за мултитаскинг и какво би могло да обясни широко разпространеното схващане, че жените имат предимство в това отношение.

В проучването си, публикувано в списание Psychological Research, изследователите провеждат експеримент, включващ пет различни дейности с участието на 41 мъже и 37 жени. От участниците се изисква да следват рецепта в кухнята, да търсят телефонни номера, да съпоставят числа с букви, да наблюдават слайдшоу в търсене на конкретни думи и да отговарят на въпроси в рамките на разговор, като на всеки 20 секунди се задава нов въпрос.

Във втория експеримент учените включват 160 наблюдатели, за да проверят дали разликите в поведението при изпълнение на няколко задачи са забележими за околните. Без да разполагат с предварителна информация за участниците или за резултатите от изследването, наблюдателите гледат видеозаписи от експериментите и оценяват представянето на участниците.

Мъжете и жените постигат съпоставими резултати в четири от петте дейности. Разговорът обаче разкрива съществена разлика – мъжете оставят въпросите без отговор повече от два пъти по-често, отколкото жените. Когато все пак отговарят, мъжете го правят също толкова бързо и изчерпателно колкото жените.

Разликите в участието в разговори обаче оказват значително влияние върху начина, по който другите възприемат мъжете и жените. Наблюдателите смятат, че мъжете имат по-малък контрол върху дейностите, справят се по-зле, полагат по-малко усилия и са по-малко съсредоточени в сравнение с жените. Освен това според наблюдателите мъжете изглеждат по-малко щастливи и изпитват по-малко удоволствие от преживяването.

„Взети заедно, данните ни потвърждават, че няма съществени разлики между половете при изпълнението на когнитивни задачи, изискващи зрителна моторна координация, но същевременно са налице значителни разлики по отношение на способността за водене на разговор при едновременно изпълнение на няколко задачи“, обяснява Андре Шамайтат. Това е „способност, която се проявява често във всекидневието и следователно би могла да обясни възникването на широко разпространения обществен стереотип, че жените се справят по-добре с едновременното изпълнение на няколко задачи, отколкото мъжете“, заключава изследователят, цитиран от „Сайънс дейли“.

Дарик