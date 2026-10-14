Със заповед на министъра на образованието служебното правоотношение на Светлана Милева като началник на Регионалното управление на образованието в Шумен е прекратено, считано от 13 октомври 2026 г., съобщиха от пресцентъра на МОН за ШУМ.БГ.
„Решението е взето след проведено дисциплинарно производство във връзка с констатирано неизпълнение на служебни задължения, свързани с предприемането на необходимите административни действия по случай на установен конфликт на интереси в училище на територията на областта, въпреки полученото изрично уведомление от Сметната палата“, се казва в писмото от министерството.
В кое училище е установен конфликт на интереси и за какво се отнася уведомлението от Сметната палата, от МОН не посочват.
За временно изпълняващ длъжността началник на РУО – Шумен е определен Юлиян Тодоров.
Припомняме, че през последните 10 години Светлана Милева бе неколкократно освобождавана и възстановявана на поста началник на РУО-Шумен. Юлиян Тодоров също неколкократно е заемал временно поста на началник на просветния инспекторат.
ШУМ.БГ
Коментари
Анонимен
а 3тото
Анонимен
Една жена по-малко. Звучи добре 👍🏻
запознат
Съдът пак ще я върне!
Анонимен
,,неколкокротно " - поредно упражнение на МОН
крайният резултат отново ще е ,, поредно дело и връщане "
кой и кога ще освободи (най- меко казано) истинският нарушител на закони - директорът на 3 ОУ ,,Димитър Благоев "
Анонимен
Защо да е нарушител ????? Дирекктора на 3 то основно тази като не сие свършила работата !Верно има конфликт на интереси !Подкрепям Диряккторката на училикето !
Анонимен
Пак герберски кадри се назначават, Плашилски и Загорчева къде спят или те ги предлагат тези? Този беше назначен по време на управлението не ГЕРБ преди 6-7 години
Анонимен
Кога ще махнат другият плаши путак - директорката на РИОСВ
Запознат
Конфликта във венецкото училище
Анонимен
И във Върбица.