Със заповед на министъра на образованието служебното правоотношение на Светлана Милева като началник на Регионалното управление на образованието в Шумен е прекратено, считано от 13 октомври 2026 г., съобщиха от пресцентъра на МОН за ШУМ.БГ.

„Решението е взето след проведено дисциплинарно производство във връзка с констатирано неизпълнение на служебни задължения, свързани с предприемането на необходимите административни действия по случай на установен конфликт на интереси в училище на територията на областта, въпреки полученото изрично уведомление от Сметната палата“, се казва в писмото от министерството.

В кое училище е установен конфликт на интереси и за какво се отнася уведомлението от Сметната палата, от МОН не посочват.

За временно изпълняващ длъжността началник на РУО – Шумен е определен Юлиян Тодоров.

Припомняме, че през последните 10 години Светлана Милева бе неколкократно освобождавана и възстановявана на поста началник на РУО-Шумен. Юлиян Тодоров също неколкократно е заемал временно поста на началник на просветния инспекторат.

ШУМ.БГ