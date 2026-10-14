Министърът на националната отбрана на Румъния Раду Мируца съобщи днес, че е предложил на българския си колега подписването на съвместно писмо, адресирано до ръководството на НАТО, във връзка със създаването на съвместно военно командване в Черно море, предаде Аджерпрес.

"Черно море има нужда от съвместно военно командване на крайбрежните страни, а за тази цел трябва да предприемем стъпки. Предложих на министъра на отбрана на България, с когото имах телефонен разговор след инцидентите в Черно море, подписването на съвместно писмо, адресирано до ръководството на НАТО, чрез което да подкрепим позицията на двете страни за създаването на такова командване с ротация между крайбрежните страни както по отношение на мястото, така и на ръководството му", написа на страницата си във Фейсбук Ради Мируца.

Той добави, че Румъния е готова да поеме ръководството на командването и да бъде домакин на структурата на румънския бряг на Черно море от 2028 г.

"Дотогава приемаме то да осъществява дейността си на турския бряг на Черно море с участието на румънски и български офицери. Инцидентите в Черно море - дронове, потопени кораби и морски мини - ни задължават да действаме, а не да чакаме. Румъния е решена да защитава интересите си в плана на сигурността и в икономически план в Черно море при пълно спазване на международното право", посочи Мируца.

Министърът отбеляза, че инцидентите с дронове във въздушното пространство и в морската сфера вече не може да бъдат разглеждани като "изолирани национални проблеми".

"Повтарящите се атаки на Русия срещу украинска инфраструктура създадоха странични рискове за сигурността за властите и населението на нашите страни и изглежда, че целят тестването на способностите за реакция на национално и съюзническо ниво. Неотдавнашните развития потвърждават, че инцидентите с дронове във въздушното пространство и в морската сфера вече не може да бъдат разглеждани като изолирани национални проблеми", подчерта Мируца.

БТА