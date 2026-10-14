Проливни дъждове наводниха Истанбул, а властите обявиха утрешния 15 октомври за неучебен ден заради наводненията, причинили и огромен транспортен хаос в турския мегаполис.

Пороят заля пътища, засегна три моста и създаде огромни затруднения за автомобили и превозни средства, които буквално плаваха на места. Кадри в социалната мрежа показаха пътници в наводнени автобуси от градския транспорт, които са се качили по седалките, след като подът е наводнен.

Видеа показват понесени хора от пороя по улиците, превърнал ги в пълноводни реки. Няма съобщения за жертви.

От кадри на "Си Ен Ен Тюрк" и Анадолската агенция се виждат наводнени подлези и дори пропаднала под напора на пороя възлова улица, която буквално се е разцепила на две, образувала се е пропаст и асфалтът е свлечен.

В района на Саръйер бяха наводнени болница и къщи. По информация на в. "Миллийет" към този час на терен работят 378 спешни и пет спасителни екипа, съобщи БТА. Най-много дъждове са паднали в района на Бейкоз и Саръйер.

От сутринта до 20.00 часа вечерта са постъпили 2518 сигнала на телефона за спешни повиквания 112, както и до екипите на Дирекцията за управление при извънредни ситуации (AFAD) - за свлачища, за паднали покриви, дървета и заседнали автомобили. Има и обаждания за помощ от 47 души, които са блокирани от потопа.

"На терен работят 8 хиляди служители и 2 хиляди автомобили и специализирани машини, за да отреагират на проблемите, създадени от дъжда", заявиха от Валийството в Истанбул.

Най-много дъжд се е излял в района на Бейкоз, където валежите са били 193,84 литра на квадратен метър. В района Арнавуткьой са отчетени 125,9 литра на квадратен метър, а в Саръйер - 124,72 литра на квадратен метър.

"Няма затворени пътища заради валежите. Пистите на летищата функционират и няма отменени полети", заявиха от Валийството.

Прогнозите са за поройни дъждове и в утрешния 15 октомври, предупредиха властите.

Затова и гражданите ще могат да ползват еднодневен отпуск, а от 21 часа тази вечер се въвежда забрана на превозни средства с две колела - както велосипеди, така и мотоциклети, до второ нареждане. Решението беше публикувано в официалната страница на институцията във Фейсбук.

"Валийството в Истанбул взима редица мерки заради проблемите, които дъждът създаде, за да може той да засегне възможно най-малко живота на гражданите", пише в съобщението, с което беше оповестено решението.

Денят ще бъде неучебен във всички учебни заведения, без значение дали са държавни или частни. Валийството ще осигури административен отпуск за всички инвалиди, ветерани, бременни и майки с деца под осем години, които работят в обществени институции.

"Мярката за служителките с деца под осем години не обхваща жените, които работят в здравния сектор, сигурността и борбата с дъждовете", уточниха от Валийството в Истанбул.

Жените, които имат деца с увреждания под осем години обаче, ще бъдат в отпуска, без значение от сектора, в който са заети.

Дир.бг