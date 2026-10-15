Ситуацията в Истанбул продължава да е критична. Две са вече жертвите на поройните валежи, които потопиха мегаполиса на 14 октомври. В сряда вечерта 34-годишен мъж се е подхлъзнал и паднал, докато се е опитвал да премине през водите, залели квартал Аязага в Саръйер, удряйки главата си в тротоара. Граждани са се притичали на помощ и са измъкнали човека от водата.

Откаран в болницата, мъжът е починал без да дойде в съзнание, въпреки положените усилия да бъде спасен, съобщи турската телевизия "А Хабер", като се позова на съобщение на валийството. Започнало е разследване по случая.

Първата жертва беше 14-годишно момче, което загина в сряда вечерта от токов удар, докато гази в локвите в парка "Чукорбостан" в кв. "Балат", община Фатих.

Неспирните валежи, придружени с бурни ветрове от два дни, буквално парализираха живота в Истанбул и предизвикаха хаос. По информация на валийството са получени над 3 хиляди сигнала за наводнения, свлачища, паднали дървета и срутени стълбове, наводнени автомобили, жилища и работни офиси, предаде БТА.

Поройните валежи причиниха хаос и във въздушния трафик на летище "Истанбул" и на летище "Сабиха Гьокчен" на азиатския бряг на мегаполиса.

Общо 46 самолета не са успели да кацнат в Истанбул и са били пренасочени към други летища в Турция и в чужбина, информира вестник "Биргюн".

Вчера във вечерните часове летище "Сабиха Гьокчен" е било затворено за полети. Някои от самолетите са кръжали във въздуха, два са били пренасочени към България, един за Техеран и един за Атина. След полунощ част от полетите са били възобновени, но се препоръчва на пътниците, които ще пътуват, да се информират предварително за евентуални промени.

Докато вчера през деня валежите бяха по-интензивни в европейската част на Истанбул, вечерта пороите и бурни ветрове обхванаха и азиатската част на мегаполиса. Обилните валежи причиниха наводнения в много домове, офиси и магазини, по улиците, а подлези и тунели се превърнаха в езера.

Някои превозни средства бяха блокирани на наводнените пътища, а други се затрудняваха да се придвижат напред, съобщи турската държавна телевизия ТРТ Хабер. Хора, застигнати от дъжда, потърсиха подслон по спирките на автобуси, метробуси, метростанции и трамваи, което доведе до пренаселеност в обществения транспорт.

Усложнена е обстановката и в градовете Коджаели, Сакария и Ялова, които спадат към района Мармара. Отменени са учебните занятия в тези градове, обявен е административен отпуск за държавните служители в затруднено положение, съобщи вестник "Миллиет".

По данни на Центъра за координация при бедствия (AKOM) обстановката остава усложнена. Създаден е кризисен щаб. Спасителни екипи с над 8 хиляди служители и над 2 хиляди специализирани машини са мобилизирани за справяне с причинените бедствия.

От снощи е въведена забрана за движение на мотоциклети, както и за всякакви двуколесни превозни средства. Валията на Истанбул Давут Гюл в изявление за медиите призова гражданите да не излизат навън, както и да не ползват личните си автомобили.

Тепърва ще се изчисляват щетите. Очаква се валежите да продължат днес и до края на тази седмица.

Дир.бг