Русия атакува пристанището в Измаил, разположено в украинската черноморска Одеска област, и удари два товарни кораба, пътуващи към Одеса, съобщи тази сутрин в приложението Телеграм Министерството на отбраната на Русия.

Според съобщението атакуваните плавателни съдове са превозвали товари с военна употреба.

"Тази нощ Въоръжените сили на Руската федерация продължиха да нанасят удари с безпилотни летателни средства по обекти на пристанищната инфраструктура в Украйна, както и срещу морски съдове, действащи в интерес на ВСУ (Въоръжените сили на Украйна - бел.ред.). В резултат на удара в Одеска област е поразена пристанищна инфраструктура в пристанище "Измаил", използвано за разтоварване и съхранение на товари с военна и двойна употреба, предназначени за обезпечаване на ВСУ", се посочва в съобщението на военното ведомство на Москва.

То идва, след като снощи руският вицепремиер, отговарящ за енергетиката, Александър Новак заяви, че две петролни рафинерии са били атакувани от киевския режим в Саратовска и Рязанска област в нарушение на договореното прекратяване на ударите по енергийна инфраструктура, обявено от американския президент Доналд Тръмп.

Украйна ще възобнови ударите срещу руски рафинерии, заяви украинският президент Володимир Зеленски в интервю за в. "Файненшъл таймс", публикувано снощи и цитирано от Ройтерс.

"Забраната за удари по рафинериите отпада. Приключихме с това", заяви Зеленски.

В неделя американският президент Доналд Тръмп обяви, че е постигнато енергийно примирие между Русия и Украйна, което влиза в сила незабавно.

По-късно Зеленски заяви, че Русия не спазва примирието и не зачита думите на американския президент.

Дир.бг