Останки от масивни статуи на Рамзес Втори (Велики) са открити случайно от египтянин, докато обработвал нивата си в село Бехебат ал Хиджара, област Гарбия, обяви Министерството на туризма и на паметниците на културата на Египет, цитирано от БТА.

Мъжът се натъква на необичаен камък с надписи и уведомява властите. На място пристига екип за оглед, който потвърждава, че камъкът е древен артефакт.

Останките от масивни статуи на Рамзес Втори (Велики) Снимка: Министерство на туризма и антиките на Египет

Откритието води до мащабни разкопки, организирани от Върховния съвет по антиките. Археолозите разкриват останките на две масивни царски статуи и блок от розов гранит с йероглифни надписи.

Специалистите установяват, че една от статуите изобразява Рамзес Велики, управлявал Египет преди повече от 3000 години. Предполага се, че втората статуя също изобразява могъщия фараон.

Останките от масивни статуи на Рамзес Втори (Велики) Снимка: Министерство на туризма и антиките на Египет

Първата находка е огромна каменна глава с височина приблизително 1,60 метра, казва Хишам ел Лейти, генерален секретар на Съвета. Главата изобразява владетеля с двойната корона, символизираща обединението на Горен и Долен Египет.

Изследователите откриват и част от опорния стълб на гърба на статуята, върху който има надпис, съдържащ едно от царските имена на фараона. Въз основа на размерите на главата се изчислява, че цялата статуя, включително основата ѝ, вероятно е била с височина около 8,5 метра, отбелязва Ел Лейти.

Останките от масивни статуи на Рамзес Втори (Велики) Снимка: Министерство на туризма и антиките на Египет

Запазената част от втората царска статуя е с дължина приблизително 2,4 метра, като краката и основата липсват. Фигурата е изобразена с традиционната царска забрадка, известна като "немес". Чертите на лицето са ясно видими и добре запазени. Археолозите отбелязват, че прилича на първата статуя, което предполага, че и двете може да изобразяват Рамзес Велики.

Екипът открива и блок от розов гранит с дължина около 1,3 метра. В камъка са издълбани йероглифни надписи, които съдържат две от царските титли на Рамзес - "Цар на Горен и Долен Египет" и "Син на Ра".

Останките от масивни статуи на Рамзес Втори (Велики) Снимка: Министерство на туризма и антиките на Египет

Откритието може да хвърли нова светлина върху историята на Бехебат ал Хиджара - археологически обект в делта на Нил, известен с останките от голям храм, посветен на богинята Изида.

Археолозите продължават разкопките на обекта и проучването на връзката между двете статуи, гранитния блок с надпис и мястото, където са открити.

Дир.бг