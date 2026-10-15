Богат опит в ремонта на всички марки автомобили, включително електромобили и хибриди. Със своя опит и познания в съвременните автомобилни технологии инж. Марио Иванов предлага надеждно обслужване и качествени решения за всеки клиент.

От ученическата страст към техниката до непрекъснато професионално развитие и собствен автосервиз

Седемте години работа на сервиз EVOLVE са естествено продължение на професионалното развитие на Марио Иванов, който започва да се занимава с ремонт на автомобили, селскостопанска и строителна техника още от гимназист. От малък е запален по темата и поради това и средното, и висшето му образование са свързани с транспортна техника.

В дългогодишната си професионална практика преминава през редица специализирани обучения, които продължават и до днес. Сред тях са професионални курсове за работа с авточасти на водещите марки BOSCH, BILSTEIN, BREMBO, DENSO, NRF, MEYLE, VARTA, LUK, специални обучения за обслужване на климатични системи, на скоростни кутии и други.

“Много често се сблъсквам с мнението за автомонтьорите като за хора, на които не можеш да се довериш. Но това, на което аз държа е да се развивам, за да мога да отговарям на нуждите и изискванията на клиентите. Точно за това през последните години съм се ориентирал към по-новите системи - ел. и хибридни. Не случайно и името на сервиза е Evolve, което означава “развитие”, казва Марио. Той обяснява, че държи на това клиентите да получат не просто ремонт, а партньор в поддържането на техния автомобил.

Развитие и разширяване на дейността

Благодарение на отдадеността и професионализма си Марио постепенно печели доверието на все повече клиенти. Това налага разширяване както на работната база, така и на екипа. Преди две години сервизът се премества в по-голямо помещение, което предоставя повече възможности за обслужване и ремонт.

Марио споделя, че при необходимост работи и през почивните дни. За съдействие го търсят клиенти от различни части на България, както и чуждестранни шофьори, аварирали по българските пътища.

В автосервиз EVOLVE може да разчитате на професионална автодиагностика на всички марки автомобили и всякакъв вид ремонт и обслужване - от климатични системи до двигатели и скоростни кутии.

Днес автосервиз EVOLVE разполага с четири работни подемника и богат набор от специализирани инструменти за обслужване на ангренажно задвижване. Сервизът притежава и собствен камион за транспортиране на аварирали автомобили от мястото на повредата до сервизната база.

Ако желаете професионално поддържане на вашия автомобил, потърсете инж. Марио Иванов и EVOLVE Automotive Service.

Можете да ги намерите в гр. Шумен, кв. “Дивдядово”, бул. “Велики Преслав” 238 (в бившия селскостопански двор).

Телефон за връзка: 089 424 7496