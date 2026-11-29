Световният шампион във Формула 1 Андреа Кими Антонели спечели десето състезания през сезона, след като триумфира в Гран при на Катар, надделявайки над своя съотборник Джордж Ръсел.

Италианецът пресече финалната линия с преднина от цели 31,4 секунди пред Ръсел. Британецът стартира от полпозишън и водеше до средата на дистанцията, но загуби лидерството по време на втората серия спирания в бокса, когато екипът на "Мерцедес" се опита да премахне отломки от колата му.

Двамата водиха битка в началните обиколки, а появата на ранна виртуална "кола за сигурност" принуди "Мерцедес" да извърши едновременно спиране в бокса и за двамата. Малко преди финалните спирания Антонели успя да стопи изоставането си от 9 секунди спрямо повредения болид на Ръсел.

Пиастри се движеше сам на трета позиция през по-голямата част от състезанието, но финишира само на 1,4 секунди зад повредения автомобил на Ръсел, след като още на старта изпревари съотборника си в "Макларън" Ландо Норис.

Световният шампион за 2025 г. завърши пети, след като в заключителната фаза оказа натиск върху Макс Верстапен от "Ред Бул". Люис Хамилтън финишира шести, пред съотборника си във "Ферари" - Шарл Леклер, който седми. В края на състезанието на Леклер бе дадено указание да запази позицията си.

Исак Хаджар зае осмото място, въпреки че колата му претърпя повреди още в първата обиколка. Челната десетка допълниха Лиам Лоусън от "Рейсинг Булс" и Габриел Бортолето.

Дир.бг