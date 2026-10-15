Премиерът Румен Радев благодари с пост в "Екс" на генералния секретар на НАТО Марк Рюте след разговора с него за ясния сигнал, че сигурността в Черно море е сигурността на Източния фланг на Алианса.

"Благодаря Ви, г-н генерален секретар, за ясния сигнал: сигурността в Черно море е сигурност за Източния фланг. НАТО следи отблизо ситуацията и е готова да съдейства на България и Румъния за укрепване на способностите за противодействие на дронове и морското наблюдение след скорошните атаки срещу търговски кораби. България призовава за колективни усилия, насочени към осигуряване на безопасно корабоплаване в Черно море", написа премиерът Радев.

По-рано генералният секретар на НАТО Марк Рюте съобщи, че е разговарял с българския премиер Румен Радев и с румънския президент Никушор Дан в Брюксел. Срещата на Радев и Дан с Рюте бе в резиденцията на генералния секретар на НАТО в Брюксел и за целта двамата лидери - българският и румънският, напуснаха заседанието на Европейския съвет.

В съобщение в социалната мрежа "Екс" Рюте уточни, че разговорът е бил посветен на сигурността в Черно море и последните нападения срещу търговското корабоплаване.

"НАТО засили присъствието си по Източния фланг, включително чрез увеличаване на способностите за противодействие на дронове. НАТО ще продължи да работи в тясно сътрудничество със своите съюзници в Черно море, като при необходимост ще адаптира своята позиция за възпиране и отбрана", пише генералният секретар на Алианса в социалната мрежа.

Премиерът на България и президентът на Румъния са в Брюксел за заседанието на Европейския съвет.

Румен Радев говори пред медиите по-рано през деня и подчерта, че "тази недопустима агресия срещу цивилни кораби в Черно море трябва да спре". "Говорих с министър-председателят на Румъния, днес ще говоря с румънския президент, за да излезем с обща инициатива в подкрепа на усилията на Румъния и България, мога да включа и Турция като натовска държава, да установим Черно море като море, в което да не се нанасят удари по търговски и цивилни кораби", каза още Радев.

Никошор Дан пък заяви преди заседанието на Европейския съвет, че ще настоява за осигуряване на оборудване и за въвеждане в експлоатация на планирания румънско-български Център за морска сигурност в Черно море.

Дир.бг