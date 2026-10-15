ЦСКА загуби първия си мач в основната фаза на Лигата на конференциите след 1:2 от лидера във френското първенство Монако на националния стадион "Васил Левски".

ЦСКА

"Червените" имат много за какво да съжаляват, защото доминираха в по-голямата част от двубоя с много вдъхновен и атакуващ футбол, но не се възползваха от своите възможности, като в същото време бяха наказани на два пъти през първото полувреме. Гол на Жоел Цварц през второто им върна надеждите, но до втори не се стигна.

Отборът на Маркус Гиздол ще остане с високо вдигната глава след срещата, защото подкрепян от 25 хиляди привърженици наистина показа много добър футбол и често караше Монако да се защитава, на моменти и панически. За съжаление по-голямата класа на френския гранд си каза думата.

От ЦСКА имаха и претенции към съдията заради няколко спорни обсъждания, които допълнително нажежиха страстите на терена и по трибуните. Късметът също изигра своята роля в много моменти. Това беше пета загуба за ЦСКА срещу френски отбори в общо 13 мача и втора поредна от Монако след тази през 2006 година в Купата на УЕФА.

Преди срещата двата отбора почетоха бившия нападател Димитър Бербатов като му бе връчен плакет за благодарност заради престоя му в ЦСКА и Монако.

За съжаление французите вкараха още с първия си шанс. Те хванаха ЦСКА на контраатака след загубена топка в центъра и при числено предимство реализираха чрез германеца Парис Брунер, който се възползва и от щастлив рикошет в Бруно Жордао.

Една от причините за получилата се контраатака бе, че ЦСКА започна мача с много висока преса и агресия, която продължи и след попадението. "Червените" на няколко пъти успяха да отнемат топката и да притиснат съперника, но без чисти голови положения. Стефано Сенси отправи един удар, но над вратата.

Устремът на домакините продължи и те изпълниха няколко корнера, които допълнително увеличиха напрежението в Монако. Стигна се и до неточни удари на Леандро Годой и Жордао.

В края на полувремето Монако стигна до втори гол след прецизен диагонален удар на бившия суперталант на Барселона Ансу Фати. В хода на атаката ЦСКА имаше претенции за нарушение срещу Стефано Сенси, но след гледане с ВАР такова не бе отсъдено.

Въпреки сериозния вече пасив ЦСКА тръгна вдъхновено и през второто полувреме. Продължи да притиска съперника и да отнема топката, но и да не успява да завършва атаките подобаващо. В 50-ата минута Годой имаше супер шанс да стреля от границата на наказателното поле, но топката прелетя високо.

Един от най-добрите шансове за ЦСКА дойде в 55-ата минута. Диагонален удар по земя на Йоанис Питас предизвика грешка на Храдецки, който изпусна топката, но Годой не успя да го изпревари и да направи успешна добавка.

ЦСКА с учудваща лекота продължи да достига наказателното поле и да обстрелва вратата. Два точни удара бяха отправени от Анджело Мартино и Факундо Родригес, но твърде леки.

На другата врата пък също имаше опасности, включително и удар в гредата от резервата Денис Закария в 70-ата минута.

Така заслуженият гол на ЦСКА най-после беше дочакан в 76-ата минута след поредния ъглов удар. Топката беше центрирана от Сенси и резервата Жоел Цварц я прати великолепно с глава в обратния ъгъл за 1:2.

Последваха още силни минути за "червените", но защитата на французите се справи до края, на моменти и с изчиствания на посоки.

ЦСКА: 21. Лапоухов, 2. Пастор, 4. Алмейда, 32. Родригес, 17. Мартино, 7. Ебонг, 6. Жордао, 8. Сенси, 38. Перейра, 9. Годой, 28. Питас

МОНАКО: 1. Храдецки, 4. Тезе, 72. Сане, 22. Салису, 13. Мависа, 18. Минамино, 8. Камара, 37. Диоп, 17. Идумбо, 31. Фати, 29. Брунер

Дир.бг