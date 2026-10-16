Левски спечели първа точка в основната фаза на Лига Европа след равенство 1:1 при гостуването на НЕК Ниймеген. Двубоят беше от втория кръг на турнира. Шампионите поведоха в 35-ата минута с гол на Рейналдо, а преди това такъв на Евертон Бала беше отменен заради тънка засада на Сержиньо. Домакините изравниха в 64-ата минута чрез Тярон Чери след ужасяваща грешка на Светослав Вуцов.

Двата отбора си разделиха по едно полувреме. "Сините" бяха по-добри през повечето време през първата част, докато нидерландците доминираха през втората.

Така българският шампион вече има една точка в своя актив и заема 24-о място във временното класиране. НЕК е със същия актив, но на 27-а позиция.

Двубоят започна с домакински натиск. В 3-ата минута Алдаир сбърка отдясно, което позволи на Клемент Бишоф да му отнеме. Датчанинът намери непокрития Тярон Чери в наказателното поле. Капитанът на домакините обаче се засуети и Кристиан Макун блокира удара му. Малко след това Ное Льобретон пусна към Клемент Бишоф в наказателното поле. Датчанинът преодоля един защитник, но след това беше блокиран от Кристиан Макун.

Домакините продължиха да играят по-добре и в 13-ата минута бяха много близо до гол. Бишоф центрира към далечната греда, където Чери отблизо отправи удар с глава, но Вуцов се намеси и изби. Топката се озова в Кевин Керс, но десният халф-бек стреля над вратата.

След четвърт час игра столичани погледнаха по-смело към вратата на Гонсало Кретас. В 17-ата минута Марко Груич подаде към Сержиньо отдясно. Португалецът намери Евертон Бала пред наказателното поле. Бразилецът шутира, но Габриел Брас блокира удара му. Топката отново се озова в Куршума, който с удар в долния ляв ъгъл се разписа. След проверката на ВАР обаче се оказа, че Сержиньо е бил в засада след паса на Груич.

Малко преди да измине половин час игра Давид Кусо пусна отличен извеждащ пас към Рейналдо. Бразилецът напредна, като шпагатът на Пер Шуурс не го спря. Нападателят навлезе в наказателното поле и потърси далечния ъгъл, но ударът му беше много неточен.

В 30-ата минута Алдаир получи от Кусо отдясно и центрира остро по земя към Рейналдо. Бразилецът се размина с топката, но след рикошет в крака на Габриел Брас се стигна до корнер. След неговото изпълнение Кристиан Макун отправи слаб удар с глава.

Пет минути след това Левски поведе. Светослав Вуцов пусна дълго извеждащо подаване към Рейналдо. Бразилецът се освободи от Пер Шуурс и остана сам срещу Гонсало Кретас и с удар в далечния ъгъл се разписа за 0:1.

Втората част започна с шут на Чери извън наказателното поле премина покрай вратата. В 47-ата минута Сержиньо сбърка пред наказателното поле на Левски. Топката се озова в Чери, който отново се засуети и беше блокиран от Груич. Кевин Керс достигна до кълбото и шутира, но над вратата.

В следващите минути последва сериозен натиск на домакините. В 56-ата Ное Льобретон не успя да нанесе голов удар след рикошет в главата на Марко Груич. НЕК продължи да атакува и шут на Дарко Неясмич от малък ъгъл след рикошет премина опасно над вратата. Малко след час игра Вуцов изби в корнер удар на Душан Тадич от малък ъгъл.

В 64-ата минута НЕК изравни. Светослав Вуцов допусна ужасяваща грешка при изнасянето на топката и подари топката на съперника. Тярон Чери от няколко метра на празна врата нямаше как да сбърка.

В 69-ата минута Душан Тадич напредна с топката, освободи се пред наказателното поле и нанесе удар, с който Вуцов се справи.

В 80-ата минута Левски беше близо до втори гол. Арстронг Око-Флекс се озова сам срещу вратаря отляво в наказателното поле. Ирландецът реши да промуши топката между краката на Гонсало Кретас, но испанецът спаси.

В 90-ата минута домакините организираха отлична контраатака. Браян Линсен напредна с топката и нанесе удар, който Вуцов изби в корнер.

Гонг.бг