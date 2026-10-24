Малък самолет "Чесна" е паднал в двор в плевенското село Бохот. Загинал е 22-годишният пилот, съобщи за БТА говорителят на Областна дирекция на МВР - Плевен Мариана Цветкова.

Сигналът за катастрофата е постъпил в 15:30 часа.

При падането на летателния апарат няма пострадали сгради и жители на селото.

Мъжът е бил млад курсист, а полетът не е бил част от обучението му - той се е качил сам и е излетял без разрешение, съобщи бТВ.

Свидетелят, който е подал сигнала до 112, е видял как пилотът прави маневри във въздуха, след което изпуска самолета и се забива в двор на съседна къща. В този момент вътре не е имало хора.

Екипи на полицията и пожарната са на място. Причините за инцидента се изясняват. Случаят ще бъде докладван в Окръжна прокуратура - Плевен.

Дир.бг