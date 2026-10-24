Черноморски хъб за сигурност ще бъде обособен във Варна и Констанца, каза външният министър на България Велислава Петрова, която посети Висшето военноморско училище заедно с министъра на външните работи на Франция Жан-Ноел Баро.

Черноморският хъб за сигурност е част от стратегическия европейски подход за сигурност в Черно море, допълни Петрова. Тя припомни, че в началото на мандата на настоящите управляващи по темата е договорено партньорство с Румъния на равни условия, с фокус върху хибридните и киберзаплахите, както и опазването на околната среда.

"Сега се фокусираме върху техническата част, как да бъде обособен този хъб във Военноморското училище във Варна, като е видно, че техническата основа я има, както и нужният опит", допълни Петрова. По думите ѝ трябва да се разшири инфраструктурно базата и да се намери начинът, по който ще се ползва цялата информация, която ще се събира.

ВВМУ ще играе ключова роля, те са партньорите, с които ще работим на местно ниво, каза още министърът и изтъкна, че много важна е и подкрепата на Франция, както и на европейско ниво, за адекватното финансиране на тази инициатива.

Последните седмици бяха изключително интензивни и видяхме в Черно море поредица от атаки над търговски кораби, които ясно показаха, че то все по-активно се превръща в част от военните действия, допълни Петрова. Тя изтъкна, че морето е ключово не само за нашия регион, а и за Европа и други територии, чиято продоволствена стабилност зависи от търговията през него. България реагира много отговорно и бързо, както за евакуацията на моряците, така и по линия на координацията на действия със своите съюзници по линия на НАТО и Европейския съюз, посочи още Петрова.

Тя акцентира върху необходимостта от приемането на мораториум срещу атаките над търговски кораби в Черно море. По думите ѝ е нужно да се работи усилено това да се случи, както на регионално, така и на ниво Европейски съюз и НАТО, а Франция е една от държавите, която активно полага усилия в тази посока.

Петрова акцентира и върху двустранното сътрудничество между България и Франция, като посочи, че двете страни са установили стратегически отношения още през 2008 г. Сега на това партньорство ще бъде даден нов импулс с подписването на пътна карта - практическият елемент, който показва посоката, към която отношенията ще се развиват и начинът, по който ще се адаптират към съвременните реалности, допълни Петрова. Тя уточни, че партньорството между двете държави е в различни области и обхватът му се увеличава, като през последните години са добавени отбранителната сфера, изкуственият интелект, космическите технологии.

Министър Жан-Ноел Баро посочи, че през последните седмици е станало видно, че агресията на Русия в Украйна се разширява. Той подчерта, че атаките срещу търговски кораби са станали много близо до териториалните води на България, от тях е засегната и Румъния. Моето послание е за подкрепа и солидарност от името на Франция, но също така и от името на Европа, допълни Баро и уточни, че тази подкрепа е словесна, но намира израз и в конкретни действия.

Той също се спря на подписването на пътната карта към стратегическото партньорство между България и Франция, като допълни, че страната му ще окаже подкрепа и за създаването на бъдещата платформа за морска сигурност, която ще се реализира във Варна и Констанца. Това е проект на ЕС, който свидетелства за неговото намерение да защитава източния си фланг срещу хибридните атаки, подчерта френският министър. Според него единственият отговор на ускорената агресия на Русия е точно солидарността в рамките на Европа, не всеки да се оправя сам, а винаги всички заедно.

Ние трябва да останем спокойни, но на много твърда позиция и да продължим нашата стратегия, която следваме повече от четири години, каза още Баро. Той изтъкна, че подкрепата за Украйна - военна, финансова и енергийна, и натискът върху Русия трябва да продължат. Министърът припомни, че вече се подготвя 22 пакет от санкции срещу Русия и посочи, че трябва да се води активна борба и с дезинформацията по темата. Баро се спря и върху нуждата от подготовка на мира, като изтъкна, че част от това е приемането на мораториум върху ударите по търговски кораби в Черно море. Той допълни, че тази идея е коментирана и на последната международна среща в Истанбул, в която са участвали осем страни от Близкия изток.

Целият свят би могъл да извлече полза от подписването на такъв мораториум и особено държавите от Близкия изток и Африка, които имат нужда от достъп до украинското и руското зърно, за да се изхранват, изтъкна френският министър. Според него от такъв документ ще имат полза също и Русия, и Украйна. Това е причината, поради която президентът Зеленски показва, че е отворен към такъв тип мораториум, но към настоящия момент Русия е страната, която блокира всякакви инициативи от този вид, каза още Баро.

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Дир.бг