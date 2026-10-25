При най-ниската избирателна активност изобщо до този момент България направи своя избор днес на вота за президент - Илияна Йотова и Андрей Гюров ще се изправят един срещу друг на втори тур следващата неделя (1 ноември). Двамата са събрали най-голяма подкрепа от избирателите, отишли до урните днес, но нито един от тях не получава достатъчно гласове, за да бъде избран още на първия тур, това сочат резултатите от exit poll-овете на социологическите агенции „Тренд” и „Мяра” към 19:00 ч., изготвени по поръчка на NOVA.

"Тренд"

Двойката Илияна Йотова – Кирил Вълчев е събрала 36.5% от гласовете на отишлите до урните в неделя, а Андрей Гюров и Георги Кандев са спечелили подкрепата на 32.4% от гласувалите.

На трето място по брой гласове от първия тур се нареждат кандидатите за президент и вицепрезидент Костадин Костадинов и Петър Волгин. 14.0% от упражнилите правото си на вот са пуснали бюлетина за тях.

На четвъртата и петата позиция – с приблизително равен изборен резултат, остават двойките Радостин Василев и Красимир Манов (3.4%) и Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева (3.0%).

Шести са Иван Христанов и Стоянка Черкезова. Според „Тренд” те печелят 1.7% от гласовете.

Опцията „Не подкрепям никого” в бюлетината са избрали 3.6 на сто от отишлите до урните.

Избирателната активност е 21.3%.

"Мяра"

По данни от изследването, поръчано и финансирано от NOVA Илияна Йотова и Кирил Вълчев получават 35.2% от гласовете, а Андрей Гюров и Георги Кандев – 32.2%.

Костадин Костадинов и Петър Волгин получава 13.4% от вота. Четвърти според първите резултати от днешното гласуване са Радостин Василев и Красимир Манов (3.9%), а след тях се нареждат Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева (3.3%).

Шести по подкрепа са Иван Христанов и Стоянка Черкезова, те печелят 1.6% от гласовете.

„Не подкрепям никого” в бюлетината са отбелязали 4.8 на сто от отишлите до урните.

Дарик