Лидерът на МЕЧ Радостин Василев призова своите избиратели да гласуват за двойката Гюров - Кандев на втория тур на президентския вот.

"Бих ги посъветвал да гласуват по съвест, но в никакъв случай да не гласуват за Илияна Йотова, а тоест те избират, или гласуват за г-н Гюров, или си остават вкъщи", каза Василев в изявление пред медиите.

ой направи и друг извод и прогноза - че ПБ ще падне от власт през пролетта догодина, ако нейният кандидат Йотова загуби втория тур и не стане държавен глава.

"Голямата промяна предстои напролет след балотажа, който е след една седмица. Ако госпожа Йотова загуби изборите, сме изправени пред ситуация на предсрочни парламентарни избори", коментира лидерът на МЕЧ.

Според резултатите до момента Василев заедно с подгласника си Красимир Манов се нарежда на четвърто място сред всички 27 кандидатпрезидентски двойки.

Резултатът ни показва стабилност и израстване, заключи Радостин Василев.

"За МЕЧ, извънпарламентарна в момента партия, четвърта позиция от 27 кандидати, с много сериозно ядро е знак, че ние продължаваме да вървим в правилната посока", обобщи Радостин Василев.

dir.bg