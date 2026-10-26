Междинните резултати, изнесени на сайта на ЦИК към 06:00 часа на 26 октомври 2026 г., сочат изключително скъсена дистанция от едва 2,56% между Илияна Йотова и Андрей Гюров при обработени 95,29% СИК протоколи в РИК. Силите са почти изравнени и двамата отиват на балотаж на 1 ноември.

Йотова и Вълчев водят след първия тур на президентските избори с 34.598%, като за тях са гласували 506 628 избиратели.

Вторите Андрей Гюров и Георги Кандев събират 32.038%, което се равнява на 469 143 подадени гласа за тях.

Трети са кандидатите на "Възраждане" Костадин Костадинов и Петър Волгин с 12.624% (184 850 гласа).

На четвърто място се нареждат Радостин Василев и Красимир Манов с 4.605% (67 432 гласа).

Веднага след тях, на пето място с 4.416% (64 668 гласа), се позиционират избирателите, избрали опцията "Не подкрепям никого".

Шести са Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева с 3.807% (55 743 гласа).

Седми в междинното класиране са Иван Христанов и Стоянка Черкезова с 2.412% (35 321 гласа).

Ниската избирателна активност улеснява обработката на протоколите в СИК и РИК, предаването им и целият процес върви много по-бързо, отколкото на минали избори. Това показва и безпрецедентно бързата обработка на данните на сайта на ЦИК, където към този час вече са обработени над 95% от протоколите.

Dir.bg