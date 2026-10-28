Парламентът ще има извънредно заседание от 9:00 ч.

В дневния ред е изслушване на министър-председателя Румен Радев, министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев и председателя на Държавна агенция "Национална сигурност" (НСО) Пламен Тончев относно предприетите действия във връзка с умишления палеж на антени за комуникация със сателитната система „Старлинк“ край село Плана, установяването и издирването на обвиняемите, обстоятелствата около напускането им на страната, координацията между компетентните органи и мерките за предотвратяване на последващи посегателства срещу комуникационната инфраструктура.

Вносителите на предложението за изслушване са Ивайло Мирчев ("Демократична България") и група народни представители.

Втора точка е изслушване във връзка с помилванията на Огнян Атанасов (Петричкия Ескобар), свързан с наркотрафик, и на Динко Стефанов Господинов („Динко Лудия“).

Предвижда се депутатите да изслушат министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, главния директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ (ГДИН) главен комисар Ивайло Йорданов, началника на затвора в София старши комисар Светослав Иванов Пенов, Васил Кирилов Кордев, заемал длъжността началник на затвора в София през ноември-декември 2022 г., началника на затвора в Бургас, началника на сектор „Медицинско обслужване в местата за лишаване от свобода“ към ГДИН, лекаря, изготвил или подписал медицинското заключение за Огнян Атанасов, използвано при помилването му, председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“, председателя на Комисията по помилването към президента на България, главния секретар на Министерството на вътрешните работи, директора на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ и директора на Специализираната болница за активно лечение към затвора в София относно изготвянето, проверката и предоставянето на медицинските заключения и сведенията за поведението на Огнян Атанасов и Динко Стефанов Господинов („Динко Лудия“); отразяването на инцидента с Огнян Атанасов с обозначена дата 16 ноември 2022 г.; данните за евентуален натиск и заплахи спрямо лекари и техни близки; обмена на информация с президентската институция, евентуалните връзки на Огнян Атанасов с ДАНС и МВР и проверките по двата случая. Изслушването е по искане на Асен Василев ("Продължаваме промяната") и група народни представители.

На 22 октомври от "Демократична България" съобщиха, че са събрали необходимите подписи и са внесли официално искане до председателя на Народното събрание Михаела Доцова за свикване на извънредно заседание на парламента във връзка с умишления палеж на антени за комуникация със сателитната система „Старлинк“ край село Плана.

Ден по-рано от "Продължаваме Промяната" информираха, че са събрали необходимите подписи за ново извънредно заседание на парламента следващата сряда за двата случая на помилвани от Илияна Йотова търговци на наркотици – т.нар. Петрички Ескобар и сливенския наркодилър с прякор Динко Лудия.

Предишните две извънредни заседания на парламента, свикани във връзка с искането за изслушване на представители на институциите за помилването на Огнян Атанасов, се провалиха заради липса на кворум.

Дарик