Парламентът ще има извънредно заседание от 9:00 ч.
В дневния ред е изслушване на министър-председателя Румен Радев, министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев и председателя на Държавна агенция "Национална сигурност" (НСО) Пламен Тончев относно предприетите действия във връзка с умишления палеж на антени за комуникация със сателитната система „Старлинк“ край село Плана, установяването и издирването на обвиняемите, обстоятелствата около напускането им на страната, координацията между компетентните органи и мерките за предотвратяване на последващи посегателства срещу комуникационната инфраструктура.
Вносителите на предложението за изслушване са Ивайло Мирчев ("Демократична България") и група народни представители.
Втора точка е изслушване във връзка с помилванията на Огнян Атанасов (Петричкия Ескобар), свързан с наркотрафик, и на Динко Стефанов Господинов („Динко Лудия“).
Предвижда се депутатите да изслушат министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, главния директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ (ГДИН) главен комисар Ивайло Йорданов, началника на затвора в София старши комисар Светослав Иванов Пенов, Васил Кирилов Кордев, заемал длъжността началник на затвора в София през ноември-декември 2022 г., началника на затвора в Бургас, началника на сектор „Медицинско обслужване в местата за лишаване от свобода“ към ГДИН, лекаря, изготвил или подписал медицинското заключение за Огнян Атанасов, използвано при помилването му, председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“, председателя на Комисията по помилването към президента на България, главния секретар на Министерството на вътрешните работи, директора на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ и директора на Специализираната болница за активно лечение към затвора в София относно изготвянето, проверката и предоставянето на медицинските заключения и сведенията за поведението на Огнян Атанасов и Динко Стефанов Господинов („Динко Лудия“); отразяването на инцидента с Огнян Атанасов с обозначена дата 16 ноември 2022 г.; данните за евентуален натиск и заплахи спрямо лекари и техни близки; обмена на информация с президентската институция, евентуалните връзки на Огнян Атанасов с ДАНС и МВР и проверките по двата случая. Изслушването е по искане на Асен Василев ("Продължаваме промяната") и група народни представители.
На 22 октомври от "Демократична България" съобщиха, че са събрали необходимите подписи и са внесли официално искане до председателя на Народното събрание Михаела Доцова за свикване на извънредно заседание на парламента във връзка с умишления палеж на антени за комуникация със сателитната система „Старлинк“ край село Плана.
Ден по-рано от "Продължаваме Промяната" информираха, че са събрали необходимите подписи за ново извънредно заседание на парламента следващата сряда за двата случая на помилвани от Илияна Йотова търговци на наркотици – т.нар. Петрички Ескобар и сливенския наркодилър с прякор Динко Лудия.
Предишните две извънредни заседания на парламента, свикани във връзка с искането за изслушване на представители на институциите за помилването на Огнян Атанасов, се провалиха заради липса на кворум.
Дарик
Коментари
БКП-еец
Леле...,каква голяма зала са имали комунистите за заседания?! И защо преместиха НС от изконната зала?! За да се прикрият грандоманските строежи от типа на Партийният дом през тоталитаризма?! такава страна няма бъдеще!
Анонимен
Каква е логиката да показват всеки ден НС в тази сграда... за да я прикрият?
Анонимен до горният
За да свикнат хората и да се забрави след 1-2 поколения какво е било ...с този разкош от мрамор и светлина
Анонимен до горните
А всъщност ЗАЩО не заседават в изконната сграда и какво става там?!
ИИ
Официалният мотив за преместването е необходимостта от мащабен и спешен основен ремонт на изконната сграда. Въпреки че депутатите я напуснаха с аргумента за „експресен“ ремонт, планът предвижда той да отнеме години, а прогнозна стойност се оценява на над 30 милиона евро. Преместването в Партийния дом ограничи свободния достъп на медиите до депутатите в сравнение със старата кулоарна архитектура.
Анонимен до горният
Основен ремонт с години при наличие на съвременна техника и парични ресурси?! Всъщност България е ЕДИНСТВЕНАТА страна в Европа и може би в света....,която слага надпис и премества НС в Партийният дом на БКП...А може би ,по ирония на съдбата това показва ,че българската демокрация е посттоталитарна и има ПРИЕМСТВЕНОСТ?!
Анонимен
В края на 2025 г. бе издадена официална виза за проектиране от Столична община (район „Средец“) с предписания за спешни мерки поради лошото състояние на обекта. През пролетта на 2026 г. бяха обявени обществени поръчки за цялостно външно и вътрешно обновяване. В края на май 2026 г., новото НС прекрати конкурса, заради тежки нарушения в изискванията на процедурата, обявена по време на предишното НС.
ИИ
Тъй като поръчката за избор на проектант бе спряна, в момента няма избран екип, който да изготви техническите чертежи. Без готов и одобрен проект няма как да се премине към избор на строителна фирма, която да влезе в сградата. Покривът и стените продължават да страдат от влага и течове, докато институциите не могат да задвижат процедурите. реалният старт на ремонта е отложен за неопределено време.
Анонимен до горният
"Нема друга такава държава-има такъв народ" -Слави Трифонов ...НС в Партийният дом на комунистическата партия