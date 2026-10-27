31-годишен мъж от Шумен е задържан в неделя вечерта за държане на наркотични вещества, съобщиха от пресцентъра на полицията.
Около 23,30 часа криминалисти в областната дирекция спрели за проверка в централната част на Шумен 31-годишен местен жител, известен на полицията. С него било и 17-годишно момиче от града.
Извършили им личен обиск и у мъжа намерили стъклена лула с около грам бяло кристалобразно вещество, както и кутийка с около 3 грама бучки бели кристали. В джоба му имало и минимално количество суха листна тревна маса.
Веществата били иззети и ще бъдат изследвани в лаборатория.
31-годишният е задържан, срещу него е образувано досъдебно производство за разпространение на наркотици по чл. 354 ал. 3 от Наказателния кодекс.
Непълнолетното момиче не е настанявано в помещение за задържане, уточниха от полицията.
ШУМ.БГ
Коментари
Анонимен
Никол и Ивака няма ли да ги задържите и тях