Най-малко 30 души са загинали, а десетки са ранени при сблъсък на два високоскоростни влака в Испания, съобщиха от регионалното правителство на Кастилия-Ла Манча, цитирани от "Ел Паис". Според местни медии обаче броят на жертвите вече е над 40. Първоначално бе съобщено за 10 жертви.

Катастрофата е станала в района на гара Урда в провинция Толедо, като при удара два вагона са дерайлирали и са паднали в насипа до линията.

Сблъсъкът между двата влака е станал в 8:54 ч. местно време.

В 9:15 часа регионалното правителство активира Териториалния план за извънредни ситуации на Кастилия-Ла Манча във фаза "Оперативна ситуация 1" в Толедо, откри център за оказване на помощ в Урда за засегнатите лица и мобилизира няколко медицински хеликоптера, две интензивни отделения, както и болниците в Толедо и Алкасар де Сан Хуан.

Министерството на вътрешните работи активира разполагането на Военно-спешно звено в района на катастрофата.

Високоскоростната композиция AVE на държавния железопътен оператор Renfe, който е тръгнал в 8 часа местно време от столицата Мадрид за Севиля, е ударил спрелия на релсите пътнически влак на частния жп оператор Iryo.

Влаковото обслужване между Мадрид, Сиудад Реал и Андалусия е преустановено. Правителството отмени днешния си дневен ред.

"Ел Паис" допълва, че според първоначалната информация от правителствени източници, грешка на диспечера на гара Аточа е причина за катастрофата.

Кметът на град Урда Мануел Галанс заяви пред испанската националната телевизия Те Ве Е, че службите за гражданска защита са му казали да подготви спортен павилион, в който да бъдат подслонени пътниците, предаде Асошиейтед прес.

Естер Падила, говорител на правителството на Кастилия-Ла Манча, коментира, че броят на потвърдените смъртни случаи, който в момента е 10, почти сигурно ще се увеличи. "Ситуацията ще се влоши", заяви тя по TVE.

По думите й във влака на частния жп оператор е имало 146 пътници, а в другата композиция -397 души.

Медицинските служби създават пункт за триаж на пострадалите, предоставяне на първоначална помощ и транспортирането им до болници. От Националния трансфузиционен център в Мадрид призоваха всички, които могат да дарят кръв, да го направят. Има нужда от кръв от всички кръвни групи.

Министърът на здравеопазването Моника Гарсия обясни в ефира на TVE, че не разполага с общ брой на смъртните случаи или ранените, но предложи на Кастилия-Ла Манча всякаква възможна помощ за прехвърлянето на пострадалите в болници в Мадрид. "Нямаме точна цифра, но това ще бъде голяма трагедия", каза тя.

Al menos 46 muertos en un nuevo choque entre dos trenes de alta velocidad, esta vez a la altura de la estación de Urda (Toledo), este miércoles por la mañana. 92 muertos en total, contando los del accidente de Adamuz, con Óscar Puente como ministro de Transportes. https://t.co/Qbopv7l50t — Vloonk (@vloonk) October 28, 2026

Дир.бг