Олимпиакос спечели гостуването си в Истанбул на Бешикташ с 81:73 в мач от осмия кръг на Евролигата.

Най-резултатен край Босфора, без изненада, бе най-добрият баскетболист на континента Александър Везенков.

Българската звезда завърши с 16 точки, 5 борби и 2 асистенции, а друг наш национал - Коди Милър-Макинтайър, също даде голям принос - 9 точки, 4 борби и 7 асистенции.

С успеха Олимпиакос, който е актуалният шампион на Европа, е вече с баланс 6-2 и се нареди четвърти в класирането.

Но е равен с Фенербахче и Валенсия (също 6-2), като само Панатинайкос има по-добри показатели при 7 победи и едно поражение.

Именно срещу "фенерите" дойде загуба за тима на Везенков преди няколко дни, но Олимпиакос не допусна втора поредна срещу състав от Турция тази вечер.

Дир.бг