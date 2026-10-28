Гърция представи днес нови системи за противовъздушна отбрана и друга военна техника на парад в Солун, проведен по повод на Деня "Охи" (Не), който е национален празник на страната, съобщи електронното издание на в. "Катимерини".

На парада, който се проведе по крайбрежния булевард на града, присъстваха президентът Константинос Тасулас, министър-председателят Кириакос Мицотакис, министърът на отбраната Никос Дендиас и други политически и военни представители.

"Катимерини" информира, че за първи път са били представени системи, предназначени за откриване и прекъсване на комуникациите между вражески дронове, както и системи за прехващане на ракети. Те са част от гръцката програма за противовъздушна отбрана, наречена "Щитът на Ахил".

В парада участваха и други военни машини, а новата фрегата "Кимон" беше пуснала котва край брега, отбелязва "Катимерини", цитирана от БТА.

Парадът завърши с въздушна демонстрация на изтребител F-16 от демонстрационния екип "Зевс" на гръцките военновъздушни сили.

Президентът Тасулас заяви, че годишнината напомня какво могат да постигнат гърците чрез единство, като припомни съпротивата на Гърция срещу нацистките сили в момент, когато голяма част от Европа вече е била под техен контрол.

Президентът добави, че новите оръжейни системи демонстрират способността на Гърция да възпира заплахи и при необходимост да ги побеждава.

Министър-председателят Кириакос Мицотакис заяви, че "Гърция е сила на мира", която нито заплашва другите, нито се поддава на заплахи.

"Въоръжените сили осъществяват най-мащабната програма за придобиване на въоръжение в своята история", заяви Мицотакис, цитиран от "Катимерини".

Той акцентира върху новите технологии, представени на парада, и тяхната роля за укрепване на възпиращите способности на Гърция. Мицотакис добави, че оръжейните системи се финансират от гръцките данъкоплатци и че икономическата стабилност е от съществено значение за поддържането на силна отбрана.

Дендиас приветства също участието в парада на американски военнослужещи и представители на Националната гвардия на Кипър.

dir.bg