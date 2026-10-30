Германецът Ян-Ленард Щруф постигна една от най-значимите победи в кариерата си на осминафиналите на турнира в Базел.

Световният №47 поднесе изненада на турнира, побеждавайки Новак Джокович ​​с 6:7(4), 7:5, 7:6(5) след два часа и 36 минути игра.

36-годишният германец, който по-рано достигна до първия си четвъртфинал в турнир от Големия шлем на "Уимбълдън", демонстрира агресивен стил на игра, разчитайки на мощния си сервис. Това му позволи да доминира над Джокович и да има инициативата.

Това е тежък удар по надеждите на Джокович за класиране на финалния турнир Nitto ATP Finals в Торино. По-рано през деня Рафаел Ходар - деветият в класацията за Финалите загуби мача си, което откри възможност пред Джокович да го изпревари, ако спечели титлата в Базел.

Вместо това обаче, Ноле вече изостава от испанеца с 319 точки, като до края на сезона за двамата остава единствено Мастърсът в Париж.

Любопитно е, че Джокович беше с осем победи в осем мача срещу Ян-Ленард Щруф преди днешния им двубой.

Дир.бг