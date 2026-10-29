Ортопедът д-р Валентин Димитров получи наградата „Лекар на годината“ на Шумен за 2026 г., а екипът на Отделението по медицинска онкология към Комплексен онкологичен център – Шумен - за „Медицински колектив“ на Шумен за тази година.

Наградите бяха връчени в началото на заседанието на Общинския съвет от кмета Христо Христов и председателя на местния парламент Ася Аспарухова.

„Благодарен и впечатлен съм за това, че имаме признание от Общинския съвет, администрацията и гражданите. Днес се навършват 30 години, откакто работя в тази област. И мога да кажа, че аз и хората, с които работя, сме направили така, че хората да са доволни. Тази награда, която ми е присъдена, е в известна степен не е само лична, а тя е признание за работата на шуменската Ортопедия, съответно и болницата. Не мога да не изтъкна изключителното съдействие от страна на ръководството на МБАЛ – Шумен. Благодаря за признанието“, каза началникът на отделението по ортопедия д-р Валентин Димитров.

Началникът на Отделението по медицинска онкология към КОЦ д-р Николай Николов прие наградата „Медицински колектив“.

„Искам да ви уверя, че тази награда е едно признание за неимоверните усилия, които полагаме ежедневно в нашата работа. Всички мои колеги са всеотдайни и трудолюбиви. Ние полагаме непрекъснато обучение, тъй като медицинска онкология е наука, която е най-динамичната в областта на медицината. Ние живеем в професията си.

Ние сме и база за обучение на специалисти. В нашата болница добиха специалност в медицинска онкология колеги от болниците в Русе, Варна, в Бургас и в други. Освен това ние се занимаваме с научна дейност. Медицинската онкология е медицина на доказателствата. И аз съм горд, че когато се появи ново лекарство, когато се одобри, да знам, че и ние сме дали нашия принос за това. А на нашите пациенти се извинявам и се моля да бъдат по-търпеливи. Благодаря ви“, каза д-р Николов.

ШУМ.БГ