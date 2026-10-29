Твърде краткият период между бременностите може да ускори биологичното остаряване на женския организъм. До този извод са стигнали учени от Харвардското медицинско училище. Научната разработка бе публикуван в списанието Trends in Endocrinology & Metabolism (TEM).

Авторите анализираха съществуващите изследвания за връзката между бременността и биологичната възраст - мярка, която отразява здравето на клетките, тъканите и органите, независимо от възрастта. Предишни проучвания показват, че по време на бременност биологичната възраст на жената временно се увеличава, достигайки пик през третия триместър или по време на раждането. След раждането на детето тялото започва да се възстановява.

Учените предположиха, че ако следващата бременност настъпи твърде бързо, тялото може да няма време да се възстанови напълно. В резултат на това промените, свързани с биологичното стареене, могат да се натрупат и потенциално да повлияят на бъдещото здраве на жената.

В същото време изследователите подчертават, че увеличаването на биологичната възраст по време на бременност не означава непременно увреждане на организма. Освен това някои проучвания свързват раждането с увеличена продължителност на живота.

Световната здравна организация препоръчва да се изчака поне 24 месеца след раждането, преди да се зачене отново, за да се намалят рисковете както за майката, така и за детето.

БГНЕС/Дарик