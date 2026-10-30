Правителствената пресслужба съобщи, че премахва от всичките си платформи публикациите, свързани с брифинга на премиера Румен Радев от 26 октомври, които бяха яростно атакувани от представители на опозицията.

"ЦИК не установи административно нарушение, извършено от премиера Румен Радев чрез изявление пред медиите, направено на 26 октомври след негово участие в Софийския икономически форум в хотел "София Балкан Палас", което Правителствената информационна служба отрази същия ден. Но след като щабът на Гюров и Кандев все още смята, че премахването на публикации ще им помогне в предизборната кампания, Правителствената информационна служба ще им окаже тази подкрепа и премахва от интернет-страницата на Министерския съвет и от профила на институцията в Meta публикациите, свързани с този медиен брифинг", гласи позиция на правителствената пресслужба.

Казусът възникна на 26 октомври, когато премиерът Радев заяви: "На изборите в неделя ще избираме между мира и войната, между демокрацията и корупционния модел на сглобката, между спокойната истина и истерията на троловете", а по-късно правителствената информационна служба разпространи тези думи. Именно тях атакуваха от щаба на кандидатпрезидентската двойка Гюров-Кандев, като посочиха, че става дума за предизборна агитация от страна на Радев чрез каналите на Министерския съвет.

Последва решение на ЦИК, взето след няколкочасово заседание. Според изборните надзорници премиерът и пресцентърът на МС не са нарушили закона.

ЦИК не установи нарушение по първия сигнал, като се позова и на това, че изявлението е направено преди началото на кампанията. Призивът "Нека да гласуваме за Илияна Йотова" обаче остава на правителствения сайт и след старта на кампанията за балотажа, посочват от Комитета зад Гюров и Кандев. И точно затова подават втори сигнал.

Вчера оттам обжалваха пред Върховния административен съд (ВАС) решението на ЦИК по случая с призива на премиера Румен Радев за подкрепа на Илияна Йотова. Комитетът подаде и нов сигнал с искане публикацията да бъде свалена от официалния сайт на правителството.

От "Демократична България" пък поискаха оставките на членове на ЦИК, защото "потъпкали Изборния кодекс и отказали да се произнесат за сигналите за нарушение на пресслужбата на МС".

Според съпредседателя на "Да, България" Божидар Божанов между "Прогресивна България" и "Възраждане" има нова сглобка. Според него "членовете им в ЦИК трябва да си подадат оставките, след като вчера отказаха да установят нарушение при 105 подадени сигнали за призива на Румен Радев в подкрепа на Илияна Йотова от комуникационните канали на Министерски съвет".

Дир.бг