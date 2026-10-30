Петчленен състав на Окръжен съд - Шумен наложи на 58-годишния Бейхан Хюсеин 18 години и 6 месеца „Лишаване от свобода“, съобщиха от пресслужбата на съда.

Съдът призна подсъдимия за виновен в това, че в края на октомври 2025 г. в с. Студеница умишлено умъртвил майка си Х. А. М., като деянието е извършено по особено мъчителен за убитата начин, с особена жестокост и в условията на домашно насилие.

Съдебният състав постанови наказанието да се търпи при първоначален „строг“ режим, като зачете задържането под стража на осъдения, считано от 28 октомври миналата година. Припомняме, че 80-годишната жена бе открита мъртва от внука си. По-късно стана ясно, че тя е умъртвена след нанасяне на множество удари с твърд предмет. Бейхан Хюсеин бе задържан ден след убийството и направи частични самопризнания.

Подсъдимият ще трябва да заплати и разноски по делото в размер на 7235 евро.

Присъдата подлежи на обжалване и протестиране пред АС - Варна в петнадесетдневен срок.

ШУМ.БГ