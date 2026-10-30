Петчленен състав на Окръжен съд - Шумен наложи на 58-годишния Бейхан Хюсеин 18 години и 6 месеца „Лишаване от свобода“, съобщиха от пресслужбата на съда.
Съдът призна подсъдимия за виновен в това, че в края на октомври 2025 г. в с. Студеница умишлено умъртвил майка си Х. А. М., като деянието е извършено по особено мъчителен за убитата начин, с особена жестокост и в условията на домашно насилие.
Съдебният състав постанови наказанието да се търпи при първоначален „строг“ режим, като зачете задържането под стража на осъдения, считано от 28 октомври миналата година. Припомняме, че 80-годишната жена бе открита мъртва от внука си. По-късно стана ясно, че тя е умъртвена след нанасяне на множество удари с твърд предмет. Бейхан Хюсеин бе задържан ден след убийството и направи частични самопризнания.
Подсъдимият ще трябва да заплати и разноски по делото в размер на 7235 евро.
Присъдата подлежи на обжалване и протестиране пред АС - Варна в петнадесетдневен срок.
ШУМ.БГ
Коментари
Брадва,Топор,чук
Такива изроди не трябва да живеят за мен и да ги храним и поим,както някой щати в Америка пускай му тока и да се свършва.След 18 години като излезе какво правим?
Анонимен
Излишни разходи,без никаква материална и морална переспектива,трудно се обяснява прилагане на хуманност към безчовечие и с още по трудна теза за поправимост и никому ненужно,ако го има, признание за вина.
Петър
Ще се поправи и повече няма да я убива.
Анонимен
След 18 години на 76,неизхабен от труд,с полагаща му се пенсия без вноски за ДОО пак ще си го храним,а тия 18,ще се стопят най много до 9 и един ден - строго и справедливо,цивилизационно и хуманно!
Анонимен
Малко е ,изрод.
Анонимен
Преди години,един наш съгражданин,юрист,влязъл в политиката,обясняваше колко тягостно е да обявиш присъда смъртно наказание,че и уж като студент по право е присъствал/преди демокрацията естествено/при изпълнение на такова,без малко журналистката да се разплаче,че и аз пред екрана,а "жертвата"беше терорист на гърба си имаше няколко убити,включително и деца,а юриста,по царски, хуманист!