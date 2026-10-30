Националната здравноинформационна система (НЗИС) въвежда автоматичен контрол в реално време при отпускането на лекарства, заплащани от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). Новата функционалност ще позволява незабавно установяване на несъответствия между кода на лекарствената опаковка и отчетения медикамент, като заменя досегашните последващи проверки, съобщиха от Здравната каса.

Мярката се въвежда след установени нарушения при съвместни проверки на НЗОК, Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС) и Икономическа полиция към МВР. При инспекции в 21 аптеки в 12 области на страната са открити случаи на разминаване между националния номер на лекарствата и продуктовия им код GTIN. Установените неоснователно получени средства от бюджета надхвърлят 1 млн. евро.

Как ще работи новият контрол?

При отпускане на лекарство аптечният софтуер ще сканира двумерния (2D) код върху опаковката и автоматично ще изпраща съдържащия се в него GTIN код към НЗИС заедно с данните за изпълнението на рецептата.

Системата незабавно ще сравнява получения код с националния номер на предписания и отчетен медикамент. При установено несъответствие ще се генерира съобщение за грешка, а трансакцията ще бъде автоматично отхвърлена. Така отпускането на лекарството ще бъде блокирано още в аптеката, преди фармацевтът да е приключил обслужването на пациента.

"Всяка опаковка, платена с публични средства, вече се проверява в момента, в който излиза от аптеката. Така контролът предотвратява злоупотребите, вместо да ги установява със закъснение. Добросъвестните аптеки няма да усетят промяна в работата си", заяви управителят на НЗОК д-р Владимир Даскалов.

Досега подобни разминавания са били установявани при последващи проверки, понякога месеци след извършването на плащанията. Разработеният от "Информационно обслужване" АД нов модул премества контрола в момента на отпускане на лекарствата. Целта е да се предотвратят злоупотреби, включително отчитане на по-скъпи медикаменти или на продукти, които реално не са предоставени на пациентите.

Новата функционалност надгражда автоматичното отчитане на изпълнените рецепти, въведено в началото на 2026 г. По данни на "Информационно обслужване" АД тази мярка, заедно с онлайн контрола при предписване, вече е допринесла за намаляване на грешките при отпускането на лекарства по НЗОК с над 98%.

За да работи новият механизъм, аптеките трябва да използват актуална версия на софтуера, която поддържа правилното подаване на GTIN кодовете.

Проектът е реализиран в координация между Министерството на здравеопазването, НЗОК, Българския фармацевтичен съюз и притежателите на разрешения за употреба на лекарствените продукти.

Дир.бг