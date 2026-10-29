С голям интерес и много емоции премина концерт-спектакъла „Сцена без граници“ и в останалите три града в областта. След премиерата в Шумен концертът на Сдружение „Гайтани“, който обедини красотата на българския фолклор, изяществото на класическия балет и грацията на художествената гимнастика, гостува и в Нови пазар, Велики Преслав и Смядово. Там танцьорите развълнуваха истински публиката и бяха посрещнати изключително топло.

И в трите концертни вечери, както и в Шумен, танцьори, балерини и гимнастички показаха, че различните сценични изкуства могат да говорят на един общ език – този на движението, музиката и красотата.

В основата на авторския спектакъл бе историята за съня на едно дете, което поема на вълшебно пътешествие из света на изкуството.

Тази идея обедини в общ сценичен разказ изпълненията на Фолклорен танцов ансамбъл „Гайтани“, Детски танцов ансамбъл „Пъргавелче“, Балетно студио „Перли“ и Спортен клуб по художествена гимнастика „Ритмик“ – Шумен.

Във всеки от градовете Смядово, Нови пазар и Велики Преслав към основните формации се присъединиха и местни творчески състави, което превърна гостуванията в празник на танцовото изкуство и творческото сътрудничество и показа, че спектакълът наистина няма граници.

В Нови пазар на сцената на НЧ „Христо Ботев – 1872“ се включи Школата за класически танци към читалището. Във Велики Преслав спектакълът беше представен в НЧ „Развитие – 1874“ с участието на Детска танцова школа „Радост“ с хореограф Боян Радушев. Последният концерт се състоя в НЧ „Братство – 1860“ в Смядово, където към програмата се присъединиха Танцова формация „Жар“ с хореограф Стоян Стоянов и Вокална формация „Маниста“ с вокален педагог Гинка Богданова.

Гостуванията в трите по-малки града изпълниха една от основните цели на проекта – да направят професионалното сценично изкуство по-достъпно извън областния център. Благодарение на „Сцена без граници“ жителите на тези населени места имаха възможност да се докоснат до различни форми на танцовото изкуство, представени в един цялостен авторски спектакъл. Свободният вход за всички концерти даде възможност на още повече хора и семейства да станат част от културното събитие.

„Благодаря на всички, които повярваха в идеята за „Сцена без граници“ и помогнаха тези концерти да се осъществят. Благодаря на нашите партньори от Балетно студио „Перли“ и Спортен клуб по художествена гимнастика „Ритмик“ – Шумен, както и на всички деца и участници, които вложиха толкова труд, талант и сърце в този спектакъл. Искрена благодарност отправям и към ръководствата на читалищата в Нови пазар, Велики Преслав и Смядово, които ни дадоха възможност да представим спектакъла и на техните сцени. Чувствам се удовлетворена, че успяхме да реализираме тази идея и да споделим красотата на изкуството с публиката в четири града. За мен това е най-големият смисъл на проекта – изкуството да достига до хората и да ни обединява“, сподели Роза Чанова, автор на сценария и режисьор на спектакъла.

С приключването на концертната обиколка „Сцена без граници“ оставя след себе си не само четири културни събития, но и нови творчески партньорства, сценичен опит за младите участници и възможности за бъдещи съвместни инициативи.

Проектът „Сцена без граници“ се реализира от Сдружение „Гайтани“ с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“ по програма „Създаване и разпространение – големи проекти 2025“.

ШУМ.БГ