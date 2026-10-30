ГДБОП задържа 19-годишен хакер в София за мащабни кибератаки срещу държавни институции, частни компании и медии, сред които БНТ и БНР. Младежът е използвал изкуствен интелект за извличане на лични данни и разпространение на зловреден софтуер, съобщиха от МВР.

Специализираната операция на служителите от дирекция "Киберпрестъпност" е проведена на 28 октомври в София под надзора на Софийската градска прокуратура.

По данни от разследването са засегнати около дузина компании и хиляди техни клиенти и потребители. Сред неправомерно придобитата информация са имена, телефонни номера, електронни и пощенски адреси, история на онлайн покупки и други лични данни.

19-годишният хакер се е идентифицирал с два псевдонима в социалните мрежи и интернет пространството.

Целта на атаките е била финансова печалба чрез продажба на придобитата информация в специализирани хакерски форуми и канали в "тъмната мрежа".

Задържаният е рекламирал и призовавал и за разпространението на опасен зловреден софтуер, наречен "Cobra Stealer". Този тип вируси са програмирани скрито да извличат запазени пароли, банкови детайли и криптовалутни портфейли от заразени компютри.

При обиските на адреси в София са конфискувани компютри, хард дискове, мобилни устройства и документи, доказващи престъпната дейност.

На 19-годишния младеж е повдигнато обвинение за четири престъпления по Наказателния кодекс- за неправомерно осъществяване на достъп до информационни системи (чл. 319а, ал. 1 НК), копиране на база данни, съдържащи информация относно лични данни (чл. 319б, ал. 3, вр. ал. 1 НК) и неправомерно променяне на компютърни данни в информационна система, като случаят не е маловажен (чл. 319б, ал. 1 НК).

С постановление на наблюдаващ прокурор от СГП задържането му е продължено до 72 часа. Предстои съдът да се произнесе по мярката му за неотклонение.

Дир.бг