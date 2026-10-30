Около 1080 кг месо и месни продукти, произведени в помещения, които не отговарят на изискванията за такава дейност, са открити в село Студеница. Намерени са и около 320 литра наливен алкохол, съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР – Шумен.



Проверката е извършена вчера от служители на сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ при ОДМВР – Шумен, съвместно с представители на Териториална дирекция „Митница“ – Варна и Областната дирекция по безопасност на храните – Шумен.

Проверен е обект, стопанисван от 61-годишен мъж.



В помещенията били открити машини и съоръжения за преработка, консервиране и сушене на месо. Установени са сурово месо, сушени колбаси, суджуци, филета и месни консерви с общо тегло около 1080 кг. Проверяващите констатирали, че дейностите по обработката и производството на месните продукти се извършват в помещения, които не отговарят на утвърдените стандарти и изисквания.



При проверката са намерени и около 320 литра наливен алкохол с мирис на ракия и различен алкохолен градус. 40-годишният син на стопанисващия обекта заявил, че алкохолът е негова собственост.



Откритите месо и месни продукти са предадени за унищожаване в екарисаж в Шумен.

Образувано е досъдебно производство.

ШУМ.БГ