Водачи са подали сигнали за образували се опасни дупки в пътната настилка в участъка с временна организация на движението на автомагистрала „Хемус“ между Шумен и Нови пазар, съобщиха от пресцентъра на шуменската полиция.

След падналия дъжд дупките са пълни с вода и съществува риск водачите да не забележат своевременно неравностите.

Полицията призовава водачите да шофират с повишено внимание, да съобразяват скоростта си с пътните и метеорологичните условия и да спазват въведената временна организация на движението, като напомнят, че за пътуващите от и към Варна съществува възможност да използват път I-2, /стария път/.

Информирано е Областно пътно управление, откъдето се очаква да бъдат предприети необходимите действия за отстраняване на проблема в кратки срокове, добавиха от пресцентъра на ОД на МВР-Шумен.

ШУМ.БГ