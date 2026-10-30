Полицията във Варшава нахлу в сградата на Конституционния съд и отстрани от поста му председателя на най-върховната институция в страната, съобщи Ройтерс. Трибуналът съобщи на страницата си в интернет, че председателят му Богдан Швенчковски днес е бил отстранен от поста си.

Правителството на Доналд Туск предприе този ход в отсъствието на президента Карол Навроцки, който в този момент беше на път към Сенегал, където започват Младежките олимпийски игри.

"В такъв момент президентът трябва да е в Полша. Преустановам полета си към Сенегал. Връщам се", написа Навроцки в социалната мрежа "Екс", предаде БТА.

Лидерът на опозицията Ярослав Качински определи полицейските действия като "преврат" срещу Конституционния съд, включващ службите под ръководството на правителството на проевропейския премиер Доналд Туск.

"Атака срещу Конституционния съд! Службите на Туск насилствено влизат в Трибунала! Това е първият подобен случай в световен мащаб. От днес Полша се превръща в полицейска държава, а оттам е директен път към авторитаризъм, а след това и към тоталитаризъм", написа Качински в "Екс".

Той заяви още, че "ние, поляците, не можем да се оставим да бъдем сплашени".

"Гражданският протест, напълно законен, трябва да продължи! Трибуналът е гарант за нашата свобода и суверенитет! Погазването на закона от Туск не познава граници!", възмути се в поста си в социалната мрежа опозиционният лидер.

Полицията съобщи, че служителите ѝ са влезли в Конституционния трибунал след инциденти край сградата на съда, включително с хвърлянето на опасни предмети по органите на реда. Властите отрекоха да са отстранили насилствено охраната на КС. Съобщава се за трима задържани.

Пред сградата на КС се събират и протестиращи.

Разпалените политически спорове около трибунала фактически са парализирали институцията, отбелязва Ройтерс. Една част от членовете не са признати за легитимни от президента Навроцки, опонент на Туск, друга част пък не ги признава изпълнителната власт.

По-рано тази година Навроцки, съюзник на бившето националистическо правителство на страната, отказа да приеме клетвата на трима от шестимата съдии, номинирани от парламента, докато Швенчковски не допусна съдии, избрани от настоящото парламентарно мнозинство, да встъпят в длъжност.

Полската редакция на "Евронюз" съобщава, че в официалния профил на Конституционния съд в платформата "Екс" се е появило изявление, в което се твърди, че уебсайтът на институцията е бил "незаконно похитен". Авторите подчертават, че Богдан Швенчковски остава председател на Трибунала, а Бартломей Сохански - вицепрезидент. Те също така поставят под въпрос статута на Анна Корвин-Пьотровска, твърдейки, че тя не е съдия от Конституционния съд. Замесените в тези действия бяха обвинени в извършване на държавен преврат.

Главният прокурор Валдемар Журек пък обяви, че е подал пет заявления до Трибунала за снемане на имунитет. Четири от тях искат съгласие за повдигане на обвинение срещу изпълняващия длъжността председател на Конституционния съд Богдан Швенчковски, а петото иска съгласие за повдигане на обвинение срещу вицепрезидента Бартломей Сохански. Според Журек документите са общо 224 страници и са придружени от 50 тома преписки по делото. Всички материали са представени на най-дългогодишния съдия от Конституционния съд.

Przybywajcie pod Trybunał. https://t.co/4NlbaLylug — Marcin Porzucek (@MarcinPorzucek) October 30, 2026

Дир.бг