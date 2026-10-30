Европейският съюз и Канада се договориха да изградят по-тясно стратегическо партньорство, включително чрез засилване на сътрудничеството в енергетиката и проучване на възможностите за износ на канадски втечнен природен газ за Европа, предаде ДПА. Договореностите бяха обявени след двудневната среща на върха в Монреал, на която двете страни представиха нови инициативи за намаляване на зависимостта си от САЩ и Китай в областта на изкуствения интелект и критичните суровини.

Двете страни определиха инициативата като "съюз за бъдещето", който ще обхваща всички аспекти на партньорството им - сигурността и отбраната, икономическия растеж и заетостта, устойчивото развитие и контактите между гражданите, съобщи ДПА.

"Връзката между Европейския съюз и Канада ще бъде най-близката, най-дълбоката и най-уникалната, която съществува", заяви председателят на Европейския съвет Антонио Коща по време на разговорите с канадския премиер Марк Карни. Той определи новото партньорство като насочено към укрепване на устойчивостта в области като изкуствения интелект, енергетиката, критичните суровини и квантовите технологии.

"Работим за възможно най-дълбокото партньорство без присъединяване", заяви той и добави, че това би довело до превръщането на Канада в първата асоциирана държава към ЕС, предаде Ройтерс.

Канадският премиер Марк Карни от своя страна каза, че очаква през юни да приключат преговорите с Европейския съюз за безпрецедентно партньорство, което би превърнало Канада в първата "асоциирана страна членка" на блока, въпреки че това определение не беше включено в съвместната декларация, с която беше обявено създаването на нов икономически и отбранителен съюз между Канада и ЕС, отбелязва Асошиейтед прес.

Карни заяви, че ще присъства на среща на европейските лидери през юни, за да бъдат финализирани преговорите за предложените отношения, които няма да достигат до пълноправно членство в ЕС. "Паралелно с това работим за изграждането на възможно най-дълбокото партньорство, без да се стига до присъединяване към Съюза - с превръщането на Канада в първата асоциирана страна членка на ЕС", заяви Карни, цитиран от БТА.

Канада ще се включи с 500 милиона евро в заема на ЕС в помощ на Украйна, обяви още премиерът.

Една от основните области на сътрудничество ще бъде енергийната сигурност. Двете страни планират проучване на възможностите за износ на втечнен природен газ от Канада към Европа. Предвижда се също модернизиране на споразумението за ядрено сътрудничество между Канада и Европейската общност за атомна енергия (Евратом).

Партньорите ще работят за улесняване на европейските инвестиции в разработването на канадски находища на суровини. Особено внимание ще бъде отделено на критичните суровини, включително редкоземните елементи, които са важни за производството на електрически автомобили, полупроводници, батерии, технологии за чиста енергия и отбранителната промишленост. Според данни на ЕС вносът на такива суровини от Канада е нараснал с 62 процента между 2024 и 2025 г.

Повече търговия и сътрудничество в областта на изкуствения интелект

ЕС и Канада искат да намалят търговските пречки, да насърчат инвестициите и да гарантират надеждни доставки на важни стоки. Предвижда се ново споразумение за цифрова търговия, което да улесни трансграничната стопанска дейност.

Търговията със стоки и услуги между двете страни е нараснала с 80 процента между 2016 и 2025 г. Канада е най-тясно обвързана с ЕС чрез Всеобхватното икономическо и търговско споразумение (CETA), което се прилага временно от 2017 г., но все още не е влязло изцяло в сила, тъй като някои държави членки не са го ратифицирали. ЕС е вторият по големина търговски партньор на Канада.

Двете страни ще задълбочат сътрудничеството си в областта на изкуствения интелект (ИИ), включително по въпросите на регулирането и сигурността. Предвижда се взаимно улесняване на достъпа до цифровите пазари, включително до облачни услуги, услуги с ИИ и свързаната с тях инфраструктура. Канада ще бъде включена и в европейската инфраструктура за високопроизводителни изчисления.

В областта на науката и научните изследвания се предвижда по-тясно участие на Канада в програмата на ЕС "Еразъм+" (Erasmus+). Двете страни ще работят за намаляване на пречките пред квалифицираните работници и изследователите, както и за по-лесно признаване на професионалните квалификации.

До 2027 г. ще бъде уточнено бъдещото асоцииране на Канада с ЕС

ЕС и Канада се договориха до следващата си среща на върха през 2027 г. да определят какво ще включва едно "все по-тясно асоцииране без пълноправно членство", се посочва в съвместното им изявление, цитирано от Ройтерс.

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че Канада може да стане първата асоциирана държава към ЕС. Според ДПА тя уточни, че става дума за асоцииране без присъединяване, което би включвало по-тясна координация на политиките и административните структури, както и възможности за обмен между парламентите и съдебните институции.

Понятието "асоцииран член" няма правно значение и среща съпротива от Германия и няколко други държави членки. То не беше включено в окончателното съвместно изявление. Германският канцлер Фридрих Мерц отхвърля използването на термина без предварително обсъждане с държавите членки. Според германското правителство това е необходимо и защото понятието вече се използва във връзка с процеса на присъединяване на Украйна към ЕС по инициатива на Мерц.

По повод срещата, която съвпадна с негово посещение в Азия, Мерц написа: "Днес ние - Европейският съюз и Канада - поставяме началото на нова глава в отношенията си", съобщи ДПА.

Сътрудничество в отбраната и подкрепа за Украйна

Плановете предвиждат по-тясно сътрудничество в областта на отбраната, киберотбраната и защитата на критичната инфраструктура.

ЕС и Канада потвърдиха подкрепата си за Украйна. Канада вече участва в европейска кредитна програма за съвместни отбранителни поръчки и ще се включи и в заема на ЕС за подкрепа на Украйна, която е подложена на руска военна агресия.

Сближаването между ЕС и Канада вероятно ще бъде следено с особен интерес от САЩ. Американският президент Доналд Тръмп определи идеята за асоциирано членство на Канада в ЕС като нелепа. Той предупреди, че ако задълбочаването на отношенията засегне американските интереси, Вашингтон може да го разглежда като "враждебен акт" и да наложи високи мита или да прекрати търговията с Европа в редица области.

дир.бг