Доскорошният главен държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев коментира началото на грипния сезон и недостигът на ваксини у нас. Въпреки трудностите, в България вече са доставени около 500 хиляди дози, но в съседна Гърция количествата надхвърлят 3-3,5 милиона, подчерта пред БНТ доц. Кунчев.

Здравният експерт е на мнение, че производителите трябва да реагират по-бързо при подобни ситуации и да пренасочват количества между пазарите. Кунчев предупреди и за нарастваща антибиотична резистентност при гонореята в Европа, която вече се наблюдава и у нас.

Според доц. Кунчев причината за недостига на противогрипни ваксини е свързана с проблеми в производството и различния приоритет, който фармацевтичните компании дават на отделните пазари. Като пример той посочи разликата между България и Гърция по отношение на търсенето и доставените количества.

“Само за това сравнение, за пример ще кажа, че ние тази година вече достигнахме 500 000 дози изобщо за грип, но в една съседна Гърция, с която сме сравними като население, количествата са над 3-3,5 милиона. Така че, ако има затруднение, всеки се опитва да задоволи този пазар, който е по-важен за него. Това е едно от обясненията”, обясни бившият главен държавен здравен инспектор.

Трябва бърза реакция

Доц. Кунчев отхвърли тезата, че липсата на ваксини е административен проблем, но подчерта, че Министерството на здравеопазването трябва да има отношение към всичко, което засяга общественото здраве. По думите му ваксините, които държавата осигурява по програми, са налични, макар да има известни закъснения и затруднения. Различна е ситуацията с препаратите за свободния пазар.

Доц. Кунчев припомни, че подобни затруднения са възниквали и през предходни години, когато се е налагало да бъдат търсени допълнителни количества от други държави.

“Трябва много бързо да се реагира, да извикаш представителите на тези фирми, да им поставиш остро въпроса да се търсят допълнителни количества, прехвърляни от пазар на пазар. Правили сме го, дори с чужди опаковки, външни. Разбира се, вътре указанието трябва да е на български и то е, но тъй като няма време, използваме, вземали сме от словашкия пазар, от германския в годините, така че да можем максимално да задоволим хората, защото, повярвайте ми, няма по-глупава ситуация от тази - ние като епидемиолози да препоръчваме, да казваме на хората: “Ето, това е важно, имунизирайте се, ще се предпазите“, и когато те отидат в аптеката, да им кажат: “То няма да стане“, обясни патовата ситуация Кунчев.

Експертът добави, че в някои държави вече се обсъжда и възможността ваксинациите да се извършват в аптеките след допълнително обучение на фармацевтите и при спазване на необходимите условия.

Не е късно за имунизация

Доц. Кунчев увери, че все още не е късно за противогрипна имунизация. Според него целият ноември и дори половината на декември са подходящ период, тъй като на организма са необходими около три седмици, за да изгради пълния имунен отговор.

Доц. Кунчев обърна внимание, че грипът не бива да бъде подценяван, но и не трябва да се създава излишна тревога около него. По думите му всяка година от заболяването у нас умират много хора, като последиците се отразяват особено силно върху възрастните хора.

“В България е 1500-2000 при силна епидемия. 3000 души умират от грип всяка година. Това е безспорно. Ако видите линията на грипа на епидемията и после линията на смъртността, особено във високите възрастови групи, те се застъпват, това е около месец след това, ефектът от цялата тая работа. Така че грипът не е за подценяване”, добави още здравният експерт.

Dnes.bg