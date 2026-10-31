Турски тир скъса мантинелите на магистрала "Хемус" и частично блокира движението в посока Варна.

Поредният инцидент с тежкотоварен автомобил, който връхлита върху предпазните съоръжения на някой от аутобаните в страната, е станал в района на село Врачеш между тунелите "Топли дол" и "Витиня" около 16 часа.

Очевидци разказаха в социалните мрежи, че шофьорът на турския камион е загубил контрол на управлението, при което тирът е поднесъл и е отнесъл мантинелите, разделящи двете пътни платна.

От Агенция "Пътна инфраструктура" съобщиха, че трафикът се регулира от екип на "Пътна полиция" и призоваха водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.

Към момента няма информация за причините за катастрофата, както и дали има пострадали.

По магистралата обаче се е образувало километрично задръстване и в двете посоки.

Това е поредният инцидент, при който тежкотоварен камион къса мантинелите по някоя от магистралите в страната.

На 24 юни на магистрала "Тракия" тир прелетя в насрещното, след като скъса мантинелите, и връхлетя върху лек автомобил с с петима души. Две 9-годишни момчета и бащата на едното загинаха, а треньорът на децата по футбол и съпругата му бяха откарани в болницата.

Ден по-късно камион цистерна скъса мантинелите и удари лек автомобил в насрещното платно на магистрала "Струма" в района на село Мало Бучино. Шофьорът на колата пострада.

На 29 юни един човек загина, а трима бяха ранени при верижна катастрофа между тежкотоварен камион и два леки автомобила на пътя между Котел и село Мокрен.

На 10 юли в района на 312-ия километър от магистрала "Тракия", тежкотоварен камион скъса мантинелите и помете в платното за насрещно движение два леки автомобила. Един човек загина на място, а други двама бяха ранени.

На 28 август тир с полска регистрация катастрофира на магистрала "Марица" в посока ГКПП "Капитан Андреево", като скъса двете мантинели, навлезе в насрещното, а след това излетя от пътя в нива. Камионът "Волво" бе управляван от 36-годишен мъж от Узбекистан. Според първоначалните данни тирът е спукал предната лява гума. В резултат на това шофьорът е изгубил контрол над тежкотоварния автомобил.

Само 3 дни по-късно шофьор на тежкотоварен "Мерцедес" изгуби контрол и тирът връхлетя върху разделителните предпазни съоръжения на магистрала "Тракия" в района на 150-ия километър.

dir.bg