Посолството на Съединените щати в Москва издаде извънредно предупреждение за сигурност заради достоверна заплаха от атака с голям брой жертви на територията на музея и природен резерват "Царицино" в руската столица днес. Американското правителство обяви официално, че координира действията си по реакция със съответните руски органи за сигурност. Информацията бе разпространена чрез официалния сайт на дипломатическата мисия с изричен призив към гражданите незабавно да избягват района на комплекса на улица "Долская" 1 в Москва.

Дипломатическото представителство настоява пребиваващите в руската столица чуждестранни граждани да се въздържат от посещения на конкретната локация през целия днешен ден. Препоръчва се избягване на всякакви струпвания на големи групи хора и поддържане на постоянна бдителност към заобикалящата среда в града.

Инструкциите на американските власти включват незабавен преглед на личните планове за безопасност и подготовка за бърза реакция при евентуален инцидент. От гражданите се изисква да носят редовни документи за самоличност със себе си по всяко време и да държат мобилните си телефони напълно заредени за връзка с близки или спешни служби.

Посолството съветва пребиваващите в района да следят съобщенията и репортажите в местните руски медии за актуални данни относно развитието на ситуацията около музейния резерват. Гражданите на САЩ са призовани да се регистрират в специализираната правителствена програма STEP (Smart Traveler Enrollment Program) за получаване на автоматични известия в реално време за възникващи заплахи и мерки за сигурност.

dir.bg