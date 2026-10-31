Лудогорец се завърна към победите в Първа лига, след като надделя категорично с 3:0 при гостуването си на Локомотив (Пловдив) в среща от 14-ия кръг на шампионата. Точни за успеха на „орлите“ бяха Ерик Маркус, Петър Станич и Бърнард Текпетей, а домакините играха почти цяло второ полувреме с човек по-малко на терена, след като Андрей Киндриш от състава на „железничарите“ бе изгонен с директен червен картон заради нарушение срещу Кайо Видал.

С победата си на стадион „Христо Бонев“ в Пловдив възпитаниците на Игор Йовичевич се върнаха на третото място в класирането с актив от 29 точки, колкото има и вторият Левски, който по-късно днес гостува на Дунав в Русе.

Локомотив (Пловдив) пък регистрира 8-мо поражение в 13 мача до момента и остава на 11-ото място в подреждането с 9 точки.

Гостите от Разград започнаха по-активно двубоя и първи стигнаха до голова възможност след близо четвърт час игра. Петър Станич получи на скорост отдясно и центрира към Квадво Дуа, който шутира с левия крак, но топката премина покрай вратата на Боян Милосавлевич.

Шест минути по-късно обаче стражът на Локомотив нямаше какво да стори, за да предотврати попадение в своята мрежа. Лукас Риян не се намеси добре в защита, за да изчисти пред собственото наказателно поле и Ерик Маркус се възползва от това, за да реализира с безкомпромисен удар по диагонала – 0:1.

В 32-рата минута „черно-белите“ опитаха да отговорят, но Андрей Киндриш не бе точен, след като получи шанс да засече прецизно центриране на Парвиз Умарбаев от фаул.

Втората част започна с точен изстрел на Крист Лонгвил, попаднал право в ръцете на Бонман. Малко след това последва неразбирателство в защитата на гостите при подаване от пряк свободен удар, но Андрей Киндриш не се ориентира достатъчно бързо, за да се възползва и да отбележи.

В 56-ата минута централният защитник остави „черно-белите“ с човек по-малко на терена, след като застъпи Кайо Видал и след преразглеждане на ситуацията с помощта на системата за видеоарбитраж главният съдия Тодор Киров показа директен червен картон на Киндриш.

Само шест минути след това играчите на Игор Йовичевич се възползваха от численото си преимущество на терена, за да удвоят аванса си. Точен бе Петър Станич от близка дистанция след прецизно центриране на Дерой Дуарте отляво.

До края Лудогорец контролираше събитията на терена, а в 86-ата минута направи успеха си още по-изразителен, след като Бърнард Текпетей се завърши точно добра тройна комбинация, включваща още Петър Станич и Михаил Полендаков.

БТА